Verlander, Cole y Greinke sería el mejor trío pitcheo en este siglo

Podría darle a los Astros en un año lo que la trilogía inmortal de Maddux, Smoltz y Glavine sólo le consiguió una vez a los Bravos en 10 campañas que estuvieron juntos

Entre las grandes parejas de lanzadores de los últimos 60 años sobresalen los inmortales Sandy Koufax y Don Drysdale (Dodgers) en los 60, Miguel Cuellar y Jim Palmer en 1969 y 1970, Greg Maddux y Tom Glavine (Bravos) en los 90, Curt Schilling y Randy Johnson (Diamonbacks) en el 2001 y 2002, Pedro Martínez y Schilling (Medias Rojas) en el 2004, agregue a Gerrit Cole y Justin Verlander con la asombrosa temporada que tuvo el par en la finalizada serie regular.

Los Astros abrirán su serie de primera ronda el próximo viernes ante el vencedor del partido que jugarán los Rayos y los Atléticos este miércoles 2.

Además de su par de estrellas, el conjunto utilizará uno de los mejores tríos de la historia en una postemporada. El mejor referente es el grupo de los Bravos de Atlanta de mediados de los años noventa y principios de siglo.

Tom Glavine, Greg Maddux y John Smoltz hace rato que dijeron discursos en Cooperstown, donde tienen placas que destacan sus respectivas hazañas.

¿Cómo formaron los Bravos ese trío?

Glavine fue el único seleccionado por Atlanta en el draft. En la segunda ronda del 1984 y debutó en 1987. Estuvo con el club hasta el 2002 antes de irse a los Mets para regresar luego.

Smoltz fue selecionado por Detroit en la ronda 22 del 1985. Fue cambiado el 12/8/87 por Doyle Alexander cuando todavía lanzaba en las Menores. Debutó con los Tomahawks en 1988 y allí se quedó hasta el 2008.

Maddux fue firmado como agente libre el 9/12/92 luego de conquistar su primer Cy Young con los Cachorros. Jugó con el conjunto de Georgia desde el 1993 al 2003.

En su junte (del trío) de 1993 al 2002, 10 campañas, ganaron cinco Cy Young, tres de Maddux (’93, ’94, ’95), Smoltz (’96) y Glavine (’98). El zurdo había obtenido otro en 1991.

El grupo sólo condujo a la ciudad del sur a un campeonato mundial en 1995 y varias fueron dejados en el camino sin llegar al Clásico de Otoño.

¿Cómo reúne Jeff Luhnow, el jefe de operaciones de béisbol de los Astros, su trío?

Verlander llega el 31/8/17 en un cambio con los Tigres por Daz Cameron, Franklin Pérez, Jake Rojas, dinero en efectivo y un jugador a ser designado más tarde.

Cole fue adquirido procedente de los Piratas el 13/1/18 por Michael Féliz, Jason Martin, Colin Moran y Joe Musgrove.

Finalmente, Greinke se une al dúo el 31/7/19 y llega desde el desierto por Seth Beer, J. B. Bukauskas, Josh Rojas y Corbin Martin.

Houston tiene marca de 58-19 en 77 partidos iniciados por su “Big Three”.

Verlander tiene salario de 28.0 millones este año y 33.0 en cada una de las próximas dos temporadas.

Cole se ganó 13.5 y será agente libre luego de la campaña del 2020, mientras que Greinke llegó con sueldo de 34.5 millones este año y 35.0 para dos venideras estaciones.

En el mercado actual, los Bravos hubiesen tenido que pagar alrededor de 80 millones por su trío, 30 para Maddux y 25 para cada uno de los otros dos.

DATOS.- Necesitando dos hits para llegar a 200, Rafael Devers se ponchó en su primer turno ayer y luego disparó sencillo al right, falló, y en sus dos últimas visitas al plato conectó doble e incogible para terminar con 201 imparables (54 H2- 32 H4). Devers es el tercer bateador zurdo dominicano que alcanza los 200 hits: Mateo Alou lo hizo en 1969 (231), 1970 (201) y Robinson Canó en el 2009 (204) y 2010 (200)…Jorge Soler disparó su jonrón 48 y superó la marca para cubanos en poder de Rafael Palmeiro (47) en 1999 y 2001. Soler y José Abreu (123 CE) se convirtieron en la primera pareja cubana que conquista los títulos de jonrones y empujadas en una campaña. Ambos fueron desertores…Antes de la temporada regular que acabó este domingo, Soler había conectado 38 vuelacercas en 1,002 visitas oficiales…Jack Flaherty tiró siete entradas en blanco contra los Cachorros ayer en el juego que le dio el título divisional a los Cardenales. El joven de 24 años tiene 13 aperturas corridas con menos hits permitidos que innings lanzados y en 15 salidas después del Juego de Estrellas registró 99.1 IP, 48 H, 10 CL, 23 BB, 124 K, 0.91 PCL, 0.72 WHIP y le batearon .142. Fue líder en WHIP (0.97) en la Liga Nacional y será uno de los tres finalistas en la carrera por el Cy Young con Jacob deGrom y probablemente Hyun-Jin Ryu, el líder en PCL (2.32)…Yuli Gurriel pegó 73 extrabases y fue ponchado 65 veces. Bárbaro el cubano…Francisco Lindor ayer conectó su doble 40 de la campaña y por tercera estación corrida finaliza con 40 tubeyes y 30 cuadrangulares: 44-33 (2017), 42-38 (2018), 40-32 (2019)…Pete Alonso, quien se fue profundo 53 veces sin nunca antes haber jugado en las grandes ligas, es nieto de un español que viajó desde Barcelona a Estados Unidos y se instaló en Queens, New York, durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Fue seleccionado por los Mets con 21 años de edad en el sorteo del 2016 en el turno 64…George Springer tuvo un cierre espectacular al batear de 4-4 ayer. El jardinero central de los Astros este año disparó 39 vuelacercas en 122 partidos. Cuando sufrió su primera lesión encabezaba el Joven Circuito en batazos de recorrido completo con 17 el 20/5…Albert Pujols bateó de 2-1 y dejó su registro de por vida en .2996 (10,687-3,202), matemáticamente es .300. Concluyó la campaña con .244-.305-.430 y lo mejor fueron sus 93 impulsadas…Mike Shildt, el mánager de San Luis, no jugó beisbol de Ligas Mayores, ni Menores…Tim Anderson elevó su average de .240 el año pasado a .335 y fue el líder de bateo de la Liga Americana. Ah, la pelota. Anderson apenas recibió 15 transferencias…Los Astros barrieron 17 series durante la temporada y a ellos sólo le pasaron la escoba en una ocasión en la campaña…Los Pájaros Rojos saltaron de 133 errores, peor en el Big Show el año pasado, a 66, la menor cantidad en el 2019. El club lideró en promedio de fildeo (.989) por primera vez desde 1985 cuando tenía en sus filas a Ozzie Smith, Tomny Herr, Terry Pendleton, Willie McGee y Andy Van Slyke…Los Marineros, en su proceso de reconstrucción, llevaron 508,282 fanáticos menos al Safeco Field… Los dirigentes Joe Maddon, Andy Green y Clint Hurdle quedaron fuera de Cachorros, Padres y Piratas…Ned Yost (Kansas City) y Bruce Bochy (San Francisco) se fueron por la puerta ancha. Hay abiertos varios puestos de mánagers. Habrá muuuchas entrevistas en el invierno y sólo Luis Rojas y Manny Acta, entre los criollos, se ven con chance de dirigir luego que Moisés Alou diera un paso al costado…No aparece ningún dominicano entre las franelas más populares de este año en las Mayores. Aaron Judge volvió a comandar y Bryce Harper quedó en segundo…Entre los latinos, Javier Báez (4), Ronald Acuña Jr. (6), José Altuve (8), Yadier Molina (11) y Francisco Lindor (17)…No es fácil la concentración mientras mi pueblo (Haina) sufre la embestida del humo de un vertedero que en el Siglo XXI no ha podido ser controlado por las autoridades locales ni del país. Se trata de un municipio que es el centro de la producción de este país. Así es muy difícil, caballeros.

CITAS.- “Fue un consumado esfuerzo de equipo. La ofensiva estuvo impecable. La defense fue grandiosa. El bullpen me rescató. No era una situación donde podíamos alargar la cuenta de pitcheos, así que necesité que mis compañeros me ayudaran y lo hicieron”, dijo Gerrit Cole luego de acreditarse su vigésima victoria de la temporada.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Teoscar Hernández (26-60), Starlin Castro (22-133), Arístides Aquino (19-19), Ronny Rodríguez (14-19).

PROEZA.- Miguel Cabrera pegó su duodécimo jonrón de la temporada y el 477 de su carrera para empatar con Adrian Beltré en el trigésimo puesto de todos los tiempos.