República Dominicana promoverá inversión en la Semana Dominicana en España 2025

SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, encabeza la delegación oficial que representará al país en la segunda Semana Dominicana en España (SEDE 2025), a celebrarse del 27 al 30 de octubre en Madrid, con el propósito de fortalecer los vínculos comerciales, culturales y de cooperación entre ambas naciones.

Antes de su viaje, Bisonó destacó que la República Dominicana llega a este escenario internacional como un país moderno, confiable y competitivo.

“Iremos a España a mostrar la historia de una República Dominicana estable, con instituciones fuertes y reglas claras, donde cada inversión encuentra seguridad jurídica y transparencia”, expresó el funcionario. Reuniones estratégicas

Durante la agenda, el ministro sostendrá reuniones estratégicas con representantes del sector empresarial y financiero español, en las que presentará los logros del país en materia de atracción de capital extranjero, impulso a la innovación industrial, apertura comercial y crecimiento sostenido de sectores como manufactura de alto valor, servicios globales, industrias creativas y energía limpia.

Bisonó señaló que la estabilidad económica de la República Dominicana se refleja en las inversiones de importantes compañías de capital español que operan en territorio nacional, entre ellas Acciona Energía, Grupo Eulen, Grupo Hospiten, Grupo Varma (Ron Barceló), MAPFRE, Grupo BHD, Banco Sabadell, Ly Company Group y Tetra Pak, las cuales han ampliado su presencia y confiado en el futuro de la economía dominicana.

La Semana Dominicana en España constituye un espacio de diálogo y colaboración que reúne autoridades públicas, empresarios y líderes de distintos sectores, con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de desarrollo conjunto.

Políticas públicas

En esta segunda edición, la delegación dominicana expondrá las políticas públicas impulsadas en los últimos años para reforzar la seguridad jurídica, la diversificación productiva y el crecimiento económico sostenible, elementos que han convertido al país en uno de los destinos más atractivos de la región para la inversión internacional.

Actualmente, España es el segundo mayor inversor en la República Dominicana, lo que —según el ministro— confirma la confianza empresarial en el entorno de negocios del país.

Con su participación en SEDE 2025, el MICM procura consolidar aún más la relación económico-comercial con España, fortalecer alianzas estratégicas y reafirmar el posicionamiento de la República Dominicana como una nación que crece con visión, estabilidad y apertura al mundo.