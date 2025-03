Resaltan sentencias del TC en favor de mujeres dominicanas

Santo Domingo.-Una magistrada del Tribunal Constitucional (TC), destacó que esa corte ha dictado sentencias en favor de la protección de la mujer y la igualdad de género en el país.

Eunisis Vásquez Acosta, ponderó que ese alto tribunal ha sentado precedentes importantes y ha abierto el camino hacia una mayor protección de los derechos de las mujeres.

Explicó que se ha emitido una serie de fallos para garantizar, proteger y promover activamente la igualdad de género en República Dominicana.

Vásquez Acosta, quien es la segunda sustituta presidente del TC, afirmó que estas sentencias han tenido un impacto directo en la vida de las dominicanas y han permitido que muchas accedan a derechos que antes les eran negados y han fortalecido la protección frente a la violencia de género.

“Cada sentencia representa un paso en la construcción de una jurisprudencia comprometida con la igualdad de género. Estas decisiones no son simples resoluciones de casos concretos, sino que son expresiones de un compromiso por transformar la igualdad formal en igualdad real. A través de ellas, el Tribunal Constitucional ha buscado cerrar brechas, proteger a las víctimas de violencia, y asegurar una participación”, expuso.

Dentro de los tipos de sentencias que ha emitido en esta materia, resaltó las de protección contra la violencia de género, con sentencias clave, tales como: TC/0010/12, TC/0109/13, TC/0238/17, reiteradas por las sentencias TC/0268/14, TC/0493/18 y TC/0901/18.

“El mensaje en estas decisiones es claro: la igualdad de género no puede ser plena si no se garantiza primero la seguridad y la protección de quienes, históricamente, han sido más vulnerables. Este análisis nos muestra que, aunque el camino hacia la igualdad de género no es fácil, el Tribunal Constitucional ha buscado asegurarse de que la protección de los derechos de las mujeres no se quede en el papel, sino que se traduzca en acciones concretas que salvan vidas y aseguran la integridad de las personas en situaciones de vulnerabilidad”, manifestó.

También citó decisiones que se han ha emitido sobre la igualdad en la representación política y acceso a cargos públicos, con sentencias clave como las TC/0159/13, TC/0668/18, TC/0104/20, y TC/0620/23, que buscan buscan asegurar una representación equilibrada de las mujeres en cargos públicos.