Puerto Plata.- Residentes de esta provincia expresaron su preocupación ante el pronóstico de lluvia que se mantiene, luego de las inundaciones que se registraron en esa demarcación el pasado sábado, que dejaron al menos una persona fallecida.

Los mayores daños se reportaron en la parte este de la norteña provincia, principalmente en el municipio Montellano, donde el desborde del río Camú provocó inundaciones en la zona urbana.

Dicho afluente se desbordó y represó varios arroyos, que provocaron anegaciones de los principales barrios del municipio, de acuerdo a informes de los lugareños.

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En Montellano se reportó la desaparición de un niño de nacionalidad haitiana, quien fue arrastrado por una cañada, durante las precipitaciones provocadas por un frente frío y una vaguada.

Debido al desplome del puente sobre el río Camú, algunas comunidades ubicadas en la parte sur del municipio quedaron incomunicadas, según fuentes de la localidad.

En otras zonas de Puerto Plata también se reportó inundaciones de viviendas, como el caso del sector San Marcos, en la parte oeste de la ciudad, debido a la crecida del río del mismo nombre.

Además, en el municipio Imbert, en la parte sur de la provincia, también se reportó anegaciones de viviendas por el desborde del río Bajabonito.

El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que los aguaceros se mantendrán durante esta semana, por lo que los residentes en Puerto Plata temen que vuelvan a registrarse inundaciones como las del pasado sábado.