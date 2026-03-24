Santo Domingo. – El Ministerio de Interior y Policía anunció un conjunto de medidas orientadas a garantizar el orden, la seguridad y la convivencia pacífica durante el asueto de Semana Santa 2026, destacándose la prohibición de fiestas masivas y restricciones en la venta de bebidas alcohólicas.

Mediante una resolución oficial, la institución dispuso la prohibición de celebraciones multitudinarias, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas, así como la instalación de tarimas u otras estructuras temporales en estos espacios.

Las disposiciones estarán vigentes desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026, abarcando todo el período de la Semana Mayor, uno de los momentos de mayor movilización de personas en el país.

El comunicado emitido por la institución en acual se prohíben las fiestas durante l aSemna Santa en playas del país

Asimismo, se estableció la prohibición total del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, correspondiente al 3 de abril. Una vez concluido ese día, se retomarán los horarios habituales conforme a la normativa vigente.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la resolución instruye a la Policía Nacional y a la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) a reforzar los operativos de supervisión en todo el territorio nacional.

El Ministerio reiteró que estas acciones buscan prevenir incidentes, reducir riesgos y promover un ambiente de respeto y tranquilidad durante la Semana Santa, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y acatar las disposiciones establecidas.