El espectáculo “Alofoke en el Agganis”, organizado por el empresario dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, se vivió con gran emoción este sábado 28 de febrero de 2026 en el Agganis Arena de Boston, donde miles de fanáticos asistieron para presenciar la esperada revancha entre Cristian Casablanca y El Sr. Jiménez.

El combate, apodado por la organización como “La Revancha del Siglo”, marcó uno de los momentos más destacados de una noche que además combinó música urbana, entretenimiento y deporte, con presentaciones en vivo de varios artistas que amenizaron el ambiente antes del enfrentamiento principal.

Antecedentes de la rivalidad

La rivalidad entre Cristian Casablanca y El Sr. Jiménez se remonta a un primer enfrentamiento celebrado semanas antes en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz, en la República Dominicana. En ese combate inicial, Cristian Casablanca se adjudicó la victoria luego de que El Sr. Jiménez optara por retirarse, lo que generó controversia y amplio debate en redes sociales, abriendo paso a una revancha internacional.

Una velada con gran presencia de la diáspora dominicana

Desde tempranas horas del sábado, miles de seguidores, incluidos dominicanos residentes en Estados Unidos, comenzaron a llegar al recinto para ser parte de lo que se ha catalogado como uno de los eventos más grandes organizados por Alofoke fuera de la República Dominicana. Muchos viajaron desde distintos estados para apoyar a sus figuras favoritas y disfrutar de la experiencia completa del espectáculo.

El evento no solo representó una pelea de boxeo entre dos creadores de contenido, sino también una celebración cultural que integró música y espectáculo, consolidando el impacto de Alofoke Media Group dentro de la comunidad latina en el exterior.

Importancia del espectáculo

El evento en el Agganis Arena se ha destacado por su capacidad de convocatoria internacional, poniendo en escena un formato híbrido que mezcla entretenimiento popular con competencias de combate, en un ambiente que ha atraído a fanáticos tanto del boxeo como de la cultura urbana.

Hasta el cierre de esta nota, los resultados oficiales de la revancha no han sido difundidos por las grandes agencias deportivas; no obstante, la expectativa generada por el evento y la cobertura de medios especializados reflejan la relevancia de este tipo de espectáculos para la comunidad dominicana y latina en Estados Unidos.