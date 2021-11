Revisar gastos en la UASD

Emma Polanco,

Rectora de la UASD.-

El déficit de más de 1,300 millones de pesos anuales con que opera la casa de estudios es para revisar gastos, no para aumentarlos. En medio de esa crisis deja mucho que desear el acuerdo salarial a que arribó con Faprouasd. No es que los empleados no merezcan un reajuste salarial, es que la academia no está en condiciones de hacerlo.

Albert Pujols,

Gloria del béisbol.-

Si busca demostrar que está en condiciones de retornar a Grandes Ligas, tendrá que demostrarlo. Con los Leones del Escogido todavía no ha producido ni siquiera un buen batazo. Por los números que ha puesto a su brillante carrera, su participación en el actual torneo es un gran atractivo. Todos quieren verlo jugar. Pero hasta ahora sólo le queda el yo era.

Robert Pigozzi,

Atleta 2019.-

La medalla de oro alcanzada en los Panamericanos de Lima bastó para que se le reconociera como el atleta más destacado en 2019. En la Gala Olímpica para galardonar a los sobresalientes recibió del presidente del COD su merecido reconocimiento. Los galardones serán siempre un valioso estímulo para los atletas.