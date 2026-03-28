Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) comunicó que ha realizado más de 8,000 inspecciones a vehículos previo al operativo “Semana Santa Conciencia por la Vida 2026”, que se desarrollará del 30 de marzo al 2 de abril, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos en las vías y salvar vidas.

El operativo contempla la revisión de elementos esenciales para la seguridad vehicular, como luces, neumáticos, retrovisores, cristales, bumper, triángulos de emergencia, extintor, botiquín y documentación al día.

Asimismo, se aplicarán más de 500 pruebas de dopaje, alcoholimetría y evaluaciones médicas a los conductores de distintas modalidades de transporte, como parte de las medidas preventivas y correctivas implementadas por las autoridades.

Durante el acto de lanzamiento, se informó que el operativo abarcará las 32 provincias del país, organizadas en 10 regiones, con cobertura en 20 puntos estratégicos, lo que permitirá una intervención efectiva en las zonas de mayor flujo vehicular tales como el gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata, Duarte, Samaná entre otras localidades.

El despliegue contará con más de 150 inspectores distribuidos en terminales y puntos estratégicos a nivel nacional, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) y la Cruz Roja Dominicana, entre otras instituciones que participan en este operativo nacional.

En estos puntos se realizarán inspecciones vehiculares orientadas a garantizar condiciones seguras de circulación.

Estas acciones estarán focalizadas en avenidas y tramos carreteros con altos niveles de siniestralidad, utilizando la data del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, lo que permitirá reforzar la vigilancia en puntos críticos del país.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, enfatizó que este operativo responde al compromiso firme de proteger la vida de cada ciudadano. “No se trata solo de fiscalizar, se trata de prevenir tragedias. Cada inspección, cada evaluación y cada acción en las vías tiene un propósito claro: salvar vidas. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y no podemos bajar la guardia”.