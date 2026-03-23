Si te gusta la acción clásica, los héroes invencibles y las artes marciales, el cine de Chuck Norris es una parada obligatoria. ¡Prepara las palomitas y revive estos clásicos!

Clásicos imperdibles

Way of the Dragon (1972) – Su icónico duelo con Bruce Lee lo lanzó a la fama.

Breaker! Breaker! (1977) – Su primer protagónico como héroe solitario.

Good Guys Wear Black (1978) – Consolidó su imagen de acción.

Etapa dorada de acción (años 80)

The Octagon (1980) – Ninjas, misterio y combate.

Lone Wolf McQuade (1983) – Un ranger texano contra el crimen.

Missing in Action (1984) – Uno de sus papeles más emblemáticos.

Missing in Action 2: The Beginning (1985) – Precuela llena de guerra.

Invasion U.S.A. (1985) – Acción patriótica al máximo.

The Delta Force (1986) – Rescate militar junto a Lee Marvin.

Acción y justicia (finales de los 80 y 90)

Firewalker (1986) – Aventura con humor.

Hero and the Terror (1988) – Thriller policial.

Delta Force 2: The Colombian Connection (1990) – Guerra contra el narcotráfico.

Sidekicks (1992) – Más familiar, con mensaje inspirador.

Bonus: su etapa televisiva

Walker, Texas Ranger (1993–2001) – La serie que lo convirtió en ícono global.

Más allá de los memes y su imagen de héroe invencible, Chuck Norris dejó una huella imborrable en el cine de acción.

Sus películas no solo marcaron una época, sino que siguen siendo una ventana a ese estilo directo, intenso y sin filtros que hoy despierta nostalgia.

Redescubrir su filmografía es reencontrarse con el espíritu del héroe clásico: uno que no se rinde, que pelea hasta el final y que siempre, sin importar las probabilidades, termina imponiéndose.