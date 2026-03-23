Rezum, alternativa eficaz para la hiperplasia prostática

El sueño interrumpido por las visitas constantes al baño, con sensación de vaciado incompleto, y la incomodidad silenciosa, es lo que viven día a día los caballeros diagnosticados con hiperplasia prostática benigna, mejor conocida como próstata agrandada.

Lo que antes implicaba quirófano, anestesia general y semanas de recuperación, hoy con un nuevo procedimiento menos invasivo puede resolverse en menos tiempo, con un tratamiento llamado Rezum, según explica el doctor Robert Mejía Castillo, cirujano urólogo.

Rezum es una técnica indicada para los pacientes que sufren hiperplasia benigna de próstata y que se lleva a cabo por vía transuretral. Consiste en la inyección de vapor de agua para reducir el tamaño de la próstata, directamente en el tejido hiperplásico que provoca la obstrucción y los síntomas. Con el tiempo, el cuerpo reabsorbe ese tejido, mejorando el flujo urinario.

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“El procedimiento suele durar entre 5 y 15 minutos. Se realiza generalmente con anestesia local o sedación ligera, dependiendo del caso y del paciente. La recuperación inicial suele tomar unos pocos días, pero la mejoría completa de los síntomas puede tardar entre 2 y 6 semanas. Algunos pacientes pueden necesitar un catéter por unos días después del procedimiento”, destaca el galeno con consulta en el Centro Médico Moderno y el Centro de Obstetricia y Ginecología; quien además informó que generalmente se recomienda en hombres mayores de 50 años, aunque puede variar según los síntomas y la evaluación médica.

Cirujano urólogo, Robert Mejía, afirma Rezum es un procedimiento menos invasivo.

No se recomienda en pacientes con infecciones urinarias activas, ciertos problemas neurológicos de la vejiga, o casos específicos de anatomía prostática compleja.

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Al cuestionarle si se puede realizar en pacientes con próstatas muy grandes, respondió que “depende del tamaño. Es más efectivo en próstatas de tamaño moderado, aunque algunos casos grandes pueden tratarse según la evaluación del urólogo”.

¿Y la función sexual?

Uno de los temores de los pacientes que se somete a cualquier procedimiento es perder calidad de vida. En el caso de la función sexual, el especialista Mejía Castillo, explica que uno de los beneficios de Rezum es que tiene bajo riesgo de afectar la función eréctil. “Sin embargo, puede haber cambios en la eyaculación en algunos pacientes, aunque es menos frecuente que en otros tratamientos”.