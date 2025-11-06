Ricardo de los Santos responde a reclamos de indexación salarial en el Senado

Ricardo de los Santos

Presidente del Senado

Perdió la ecuanimidad que lo ha caracterizado con su respuesta a los reclamos del senador Omar Fernández para que se apruebe una indexación salarial. Que en las gestiones del PLD no se cumpliera con la ley, como ha alegado, no justifica que en la actual se transite el mismo sendero. No son las intenciones ni el pasado lo que están en juego, sino el mandato de la ley.

Carlos Pimentel

Director de Compras y Contrataciones

Aunque lo parezca y no sea la primera vez que por alguna razón se recurra a la ley de emergencia, como ahora a raíz de los daños causados por la tormenta Melissa, no huelga su advertencia de que las compras amparadas en el régimen no significan una vía para violentar los procesos. Nadie puede alegar ignorancia.

Henry Hierro

Merenguero

Con la creación de “La Gran Manzana” junto al merenguero Víctor Roque se convirtió en uno de los propulsores del género musical en Nueva York. Con el grupo y otras orquestas pegó varios temas que quedan como legado de su talento artístico. Su muerte, a los 70 años, representa una lamentable pérdida.