Richard Cernuda es el nuevo agregado interino de la DEA en República Dominicana

Desde la izquierda, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, Leah Campos, embajadora de EE. UU. en RD, y Richard Cernuda, nuevo agregado interino de la DEA en RD.

Santo Domingo.– El agente especial Richard Cernuda fue presentado este viernes como nuevo agregado interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la República Dominicana, durante un encuentro encabezado por la embajadora estadounidense en el país.

La designación fue oficializada por la Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, durante una reunión con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

En el encuentro, realizado junto a la consejera política adjunta Nora S. Brito, la diplomática presentó formalmente a Cernuda ante las autoridades dominicanas como el nuevo representante de la agencia antidrogas estadounidense en el país.

Campos destacó que la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo refleja el compromiso de ambos países de fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

“La reapertura de la oficina de la DEA demuestra la solidez de nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable; juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas”, expresó la embajadora.

La instalación del nuevo agregado interino se produce horas después de que la embajadora anunciara oficialmente la reapertura de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, lo que, según indicó, marca un nuevo capítulo en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo y la corrupción.

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Por su parte, el presidente de la DNCD felicitó a Cernuda por su designación y resaltó el alto nivel de cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico.

“Seguiremos trabajando unidos y firmes en contra del narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y sus delitos conexos, para llevar más estabilidad a nuestros pueblos”, señaló Cabrera Ulloa.

Las autoridades de ambos países reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración para combatir y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad en la región.