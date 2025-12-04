Una estatua de RoboCop fuera de un establecimiento en el área de Eastern Market, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Mike Householder)

Detroit.-La icónica estatua de RoboCop, de 3,3 metros de altura y más de 1.500 kilos de peso, encontró por fin un hogar permanente en Detroit tras casi 15 años de gestiones.

Desde su instalación el miércoles, incluso bajo una tormenta de nieve, decenas de curiosos han pasado frente a la sede de la productora FREE AGE para verla, contó su copropietario Jim Toscano.

Estrenada en 1987, la película mostraba un Detroit futurista marcado por el crimen y la debilidad policial, con RoboCop —interpretado por Peter Weller— como un cyborg creado para imponer el orden.

Durante años, la ciudad evitó referencias a su antigua reputación de inseguridad, y la saga no ayudaba. Pero hoy, con los crímenes violentos en baja y homicidios por debajo de los niveles de los años 60, las autoridades no se opusieron a su instalación.

“Detroit ha avanzado mucho. Añades un poco de nostalgia y eso ayuda”, dijo Toscano.

También te puede interesar:

Una idea que nació en redes y tomó vida propia

La campaña para erigir la estatua se remonta a 2010, cuando un usuario comparó la iniciativa con la estatua de Rocky en Filadelfia. Aunque el entonces alcalde Dave Bing dijo que no había planes, la idea se mantuvo viva y Kickstarter recaudó más de 67.000 dólares en 2012.

El escultor Giorgio Gikas terminó la pieza en 2017, pero su destino quedó en pausa durante años, especialmente después de que el Centro de Ciencias de Michigan desistiera de alojarla en 2021.

Del limbo a Eastern Market

Hubo intentos incluso desde Wisconsin, ciudad natal de Weller, por adoptarla. La búsqueda terminó cuando FREE AGE adquirió un edificio en Eastern Market y fue contactada por los promotores del proyecto. Toscano recuerda que pensó que “estaban bromeando”, pero decidió sumarse.

“Es demasiado inusual, demasiado único, demasiado genial para no hacerlo”. Aunque admite que solo ha visto la primera película, rescata una frase perfecta para este momento.

“Gracias por su cooperación”, dijo.

Un pedazo de historia para Detroit

El jueves, James Campbell visitó la estatua y bromeó con otros visitantes: “Soy el dueño de esto. ¿Lo sabían?”. Donó 100 dólares al Kickstarter original, lo que asegura le otorga “el .038% de propiedad”. Para él, RoboCop es un símbolo más que adecuado para Detroit.

“¡Es un cyborg que combate el crimen! En la película está allí para salvar a la ciudad. Es un símbolo de esperanza”.