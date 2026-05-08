Rodolfo Durán cumple el sueño por el que luchó durante 11 años

En el béisbol, los sueños se conquistan con disciplina, perseverancia, esfuerzo constante y enfoque mental. Rodolfo Durán es el ejemplo vivo de esta premisa: tras una batalla de 11 temporadas en las Ligas Menores, el receptor dominicano finalmente hizo su debut oficial en las Mayores con los Padres de San Diego.

Con su entrada al terreno de juego la noche de este jueves, Durán se inscribió en la historia como el dominicano número 966 en llegar a la MLB siendo además el sexto jugador del país que logra su ascenso en lo que va de la actual temporada.

A pesar de que los Padres cedieron ante los Cardenales de San Luis con pizarra de 2-1, la actuación de Durán no pasó desapercibida.

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A sus 28 años, demostró su fuerza en la caja de bateo durante el sexto episodio, cuando conectó un sólido batazo que alcanzó los 380 pies de distancia con una impresionante velocidad de salida de 107.9 mph.

Aunque el jardinero Victor Scott II logró capturar la bola en la profundidad del bosque central, Durán tendría su revancha en el octavo capítulo.

Haciendo gala de su calidad defensiva detrás del plato, el dominicano realizó un disparo certero para retirar a Scott II mientras este intentaba robarse la segunda almohadilla, logrando así su primer out oficial.

Antes de vestir el uniforme de San Diego, el receptor pasó por diversas organizaciones, incluyendo a los Phillies de Filadelfia, los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York. En la pelota invernal de la República Dominicana (LIDOM), Durán pertenece a las Estrellas Orientales.