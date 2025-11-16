Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- Emmanuel Rodríguez disparó un cuadrangular de dos carreras y Wester Rivas produjo dos vueltas para que la República Dominicana venciera 6-2 a Puerto Rico en el evento «Showdown», celebrado este sábado en el Citi Field de Nueva York, hogar de los Mets en las Grandes Ligas.

El encuentro, que enfrentó a los estelares de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) de Puerto Rico, marcó un hito al convertirse en el primer enfrentamiento oficial tipo «All-Star Game» celebrado en territorio continental de Estados Unidos.

Homenajes a Delgado y Canó

En un ambiente cargado por el sabor de ambos países caribeños, el extoletero puertorriqueño Carlos Delgado y el dominicano Robinson Canó fueron homenajeados por sus trayectorias en el béisbol.

Delgado recibió un reconocimiento previo al inicio del partido, mientras que Canó, quien comenzó como defensor de la segunda base y tercer bate por el equipo dominicano, fue retirado del juego en el séptimo episodio por su compatriota Luis Castillo, en medio de la algarabía de los presentes.

Como una muestra de reconocimiento a ambas figuras del béisbol, los equipos de ambas naciones jugaron vistiendo la chaqueta con el número 24 de Canó, en el caso del conjunto dominicano, y el 21 de Delgado, los puertorriqueños.

En la ceremonia inaugural, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el merenguero y senador dominicano Héctor Acosta, alias ‘El Torito’, interpretaron los himnos nacionales de Puerto Rico y República Dominicana, respectivamente.

El lanzamiento de honor estuvo a cargo del disc-jockey y productor discográfico dominicano DJ Adoni y por el boxeador puertorriqueño Edgar Verlanga.

La acción del partido

En el juego, los boricuas amenazaron con tomar la delantera en la segunda entrada, cuando colocaron corredores en primera y tercera sin «outs», pero César Valdez retiró a Luis Vázquez con una línea al antesalista, eliminó a Isan Díaz y tras otorgar base por bolas a Martín Maldonado, dominó a Bryan Torres con rodado para terminar el episodio sin permitir que le anotaran.

Los dominicanos también llenaron las almohadillas en el tercer capítulo, luego de dos «outs», pero Andrew Marrero eliminó a Aderlin Rodríguez para mantener el partido sin anotaciones.

Aunque ambos equipos continuaron colocando corredores en posición anotadora, el encuentro se mantuvo sin variación hasta la parte alta del sexto capítulo, cuando los dominicanos anotaron tres veces contra el relevista Yacksel Ríos.

La primera vuelta de los dominicanos en ese sexto episodio llegó en las piernas de Aderlin Rodríguez, quien anotó por elevado al jardín central de Socrátes Brito.

Wester Rivas se encargó de sumar las otras dos anotaciones de los quisqueyanos, con un indiscutible al bosque central, con el cual remolcó a Emmanuel Rodríguez y a Cristhian Adames.

Los de la Isla del Encanto respondieron anotando dos carreras en la séptima entrada, cuando con dos fuera, Jack López pegó un elevado ante Jefry Yan, que cayó entre el jardinero izquierdo Emmanuel Rodriguez y el torpedero Ángel Genao, lo que permitió que anotaran Johneshwy Fargas y Nelson Velázquez.

Los de Lidom volvieron al ataque en el octavo episodio, cuando con Brito en circulación, Emmanuel Rodríguez destrozó un «picheo» (lanzamiento) de Osvaldo Berrios, para enviar la pelota por encima de la pared del jardín derecho, para sumar dos carreras en el marcador.

En el noveno acto, Junior Lake conectó un doble al jardín derecho frente a Jonathan Bermúdez, llevando a Ángel Genao hasta la goma con la sexta carrera para los dominicanos.

La victoria fue para Gabriel Ynoa (1-0), quien lanzó un episodio en blanco y la derrota para Yacksel Ríos (0-1), quien fue atacado con tres anotaciones en dos tercios de entrada. EFE