Roenis Elías: “Ha sido un día difícil e incómodo”

Las afecciones por la gripe no limitaron la actuación del zurdo Roenis Elías, quien ponchó a nueve bateadores del Licey, en 5.2 entradas, la noche del lunes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Tuve una noche (domingo) y un día (ayer) difícil. Me la pasé vomitando y me he sentido mal por la gripe.”, indicó Elías, luego del encuentro en que las Águilas Cibaeñas dispusieron 6 por 2 de los Tigres del Licey.

El zurdo relató que al despertar le comunicó a Ángel Ovalles su condición y que este procedió a gestionarle un medicamento. “De verdad que ha sido un día incómodo y difícil”, reiteró el cubano, el cual permitió un cuadrangular solitario por parte de Mel Rojas Jr. en la baja de la cuarta entrada.

Roenis señaló que no quería salir del montículo en la sexta entrada cuando luego de dos outs Rojas Jr. le conectó triple.

“Quería que si la carrera entraba me la hicieran a mí pero respeté la decisión del manager (José Leger)”, manifestó Elías, quien dijo que se sintió motivado por su familia y por los miles de fanáticos que asistieron a presenciar el clásico.

POSICIONES

Equipo G P PCT DIF

Estrellas 5 4 .566 0.00

Águilas 5 4 .566 0.00

Gigantes 4 5 .444 1.00

Licey 4 5 .444 1.00