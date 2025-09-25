Londres. – La legendaria banda británica The Rolling Stones anunció este jueves la reedición de su icónico álbum de 1976, Black and Blue, que llegará al mercado el próximo 14 de noviembre con seis canciones inéditas, una nueva masterización y múltiples formatos de venta, según informó su discográfica Universal Music.

Como adelanto, el grupo estrenó una nueva versión del clásico ‘Shame, Shame, Shame’, de Shirley & Company, en un formato “más enérgico”, acompañado de un videoclip tipo collage con fotografías y recortes de su extensa trayectoria.

Entre los temas inéditos incluidos en esta reedición figura la composición de Mick Jagger y Keith Richards ‘I Love a Lady’, además de cuatro instrumentales grabados durante las sesiones de 1975.

Quizas te interese: Descubre algunos de los ganadores de Premios Juventud 2025

Universal destacó que Black and Blue fue un trabajo que exploró sonidos de reggae, funk y soul sin abandonar la esencia rockera de los Stones, mostrando así el espíritu experimental de la banda.

El disco también marcó la llegada oficial del guitarrista Ronnie Wood, en sustitución de Mick Taylor. En esta reedición se incorpora una entrevista exclusiva en la que Wood recuerda su incorporación: “En ese momento, supe que ése era mi sitio”, afirmó.

Tras su estreno original, el álbum alcanzó el número uno en ventas en Estados Unidos durante cuatro semanas consecutivas, logrando disco de platino, y en el Reino Unido escaló hasta la segunda posición en mayo de 1976.

El paquete de la nueva edición también incluirá la grabación completa de los seis conciertos consecutivos que la banda ofreció en el Earls Court Exhibition Centre de Londres, junto a músicos invitados como Ian Stewart, Billy Preston y Ollie Brown.