La cantante española Rosalía ha dado un nuevo paso en su carrera artística al debutar como actriz en la tercera temporada de la popular serie estadounidense Euphoria. En esta producción, la artista interpreta a Magick, una stripper, marcando así su primera incursión en el mundo de la actuación.

A través de sus redes sociales, Rosalía compartió con sus seguidores la emoción que sintió al formar parte de este proyecto, describiendo la experiencia como “un sueño cumplido” que llegó de manera inesperada.

La cantante, conocida por su versatilidad musical, reveló que este fue «un sueño cumplido», a la vez que destacó que el proceso no fue sencillo. La intérprete de «Motomami» relató algunos de los desafíos que enfrentó durante las audiciones y la preparación para el papel, destacando especialmente la presión de desenvolverse en un idioma distinto y el esfuerzo físico que implicó el entrenamiento.

Rosalía en la preparación de su personaje.

Primer casting

“Era el primer casting de mi vida y todo era en inglés. Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48 horas y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps”, contó Rosalía.

La española expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que confiaron en ella para asumir este reto. Además, no dudó en declararse “eternamente” fan de la serie, lo que hizo aún más especial su participación en el proyecto.

Como parte de esta experiencia, Rosalía publicó un carrete de fotografías inéditas que muestran distintos momentos de su preparación para las escenas.