Diferencias: rosar, rociar, rozar, sonrosar y sonrojar

La idea inicial fue titular es­te artículo preguntando si / rose/ y /rosar/ son domini­canismos. Los apuntes guar­dados de hace meses varia­ron para incluir el grupo de palabras mencionadas en el encabezado, entrelas cuales hay alguna afinidad semán­tica, pero guardan diferen­cias que merecen tomarse en cuenta.

Que nadie piense que de /ro­sar/ derive el sustantivo “ro­se”, pues esa palabra no tie­ne cabida en el español, por defecto prosódico asoma le­vemente en el español domi­nicano. Definitivamente, este grupo de palabras resulta un intríngulis. Aquí les presento las definiciones que ofrece el Diccionario de la lengua española, publicación de la Asociación de Academias de la Lengua Española y la RAE. Veamos:

El verbo /rosar/ significa caer rocío. Es impersonal co­mo llover, tronar y nevar. En tanto, /sonrosar/, de son- y rosar, indica dar a algo color de rosa. Mientras que, en for­ma pronominal, /rosarse/ es sonrosarse, y tiene como si­nónimo sonrosear, que es lo mismo que sonrojar y sonro­sar. Ejemplo: Cuando me vio se rosó del susto.

Es notoria la afinidad entre sonrosar y /sonrojar/. Son­rojar es hacer salir los colores del rostro. Se aplica a perso­na ante un susto o suceso ex­traño. Es equivalente a rubo­rizar.

Tenemos que el verbo /ro­ciar/ es aspergear. El Diccio­nario no lo define, sino que remite a /asperjar/. Tampoco define asperjar, solo lo consi­dera similar a /hisopear/. De este verbo señala como sinó­nimos: asperger, rociar, salpi­car, hisopear, duchar, mojar, humedecer.

Todo esto será equivalente a esparcir agua en gotas me­nudas, mayormente sobre plantas o hierba. Parecido a lo que ocurre con el rocío natural (de rociar), el cual es definido como “Vapor que con la frialdad de la noche se condensa en la atmósfera en muy menudas gotas, las cua­les aparecen luego sobre la superficie de la tierra o sobre las plantas”.

Respecto del verbo /rocear/ el Diccionario es bien expli­cito en cuanto a la etimolo­gía: procede del latín vulgar “roscidāre”, derivado del la­tín “roscĭdus”, ‘lleno de rocío, húmedo’, y este de ros, roris ‘rocío’. Pero es sumamente escueto en la definición, se limita a decir: lloviznar. Agre­ga los sinónimos: molliznear, brisar, garuar, paramar, prin­gar, serenar, orvallar.

El verbo /rozar/ es el más ex­plicitado. Once acepciones le asignan el Diccionario aca­démico. Las cuatro primeras son:Limpiar las tierras de las matas y hierbas inútiles antes de labrarlas, bien para que re­toñen las plantas o bien para otros fines.tr. Cortar leña me­nuda o hierba para aprove­charse de ella.tr. Dicho de un animal: Cortar con los dien­tes la hierba para comerla.tr. Raer o quitar una parte de la superficie de una cosa, co­mo de la pared, del suelo, de la piel. Tiene sinonimia con: raer, rascar, desgastar, cho­llar, choyar.

Las quinta, sexta y séptima se definen así: “Dicho de un cantante: Entonar con inseguridad o con voz po­co clara una nota determi­nada.

El tenor rozó el do de pecho. tr. Constr. Abrir algún hueco o canal en un paramento.in­tr. Dicho de una cosa: Pasar tocando y oprimiendo lige­ramente la superficie de otra o acercándose mucho a ella. Sus sinónimos son: tocar, la­mer, acariciar.

A partir de la octava, las acep­ciones se aproximan a los usos que damos en el espa­ñol dominicano al verbo ro­zar: Dicho de un pie: Trope­zarse o herirse con otro. prnl. Dicho de dos o más perso­nas: Tratarse o tener entre sí familiaridad y confianza. Si­nónimos: relacionarse, tra­tarse, alternar.

De este verbo procede el sus­tantivo /roce/. Acción y efec­to de rozar o rozarse. Trato o comunica ción frecuente con algunas personas.Sinó­nimo:trato, comunicación, relación. Discusión o enfren­tamiento leve.Pique (resenti­miento). De ahí el origen del llamado roce social.