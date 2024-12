Sal y agua

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) desmintió que el proyecto de reforma laboral haya sido consensuado en un 98 % como afirmó el ministro de Trabajo, quien solicitó al Congreso aprobar la pieza sin ninguna modificación, lo que renueva las contradicciones entre centrales sindicales y gremios empresariales.

En una comunicación al ministro Luis Miguel De Camps, el Conep y otros ocho gremios de empleadores advierten que “no estamos de acuerdo” con la presentación de esa iniciativa ante el Congreso, sin antes abordar temas como el de la cesantía laboral, lo que derrumba el castillo de naipes.

Como para que no queden dudas respecto a su afirmación de que esa pieza no cuenta con la aceptación del empresariado, el Conep afirma que su redacción debe ser mejorada y que algunos aspectos planteados no reflejan los acuerdos logrados.

Hasta la presentación de ese documento se creía que centrales sindicales y gremios patronales habían arribado a un acuerdo en torno a la modificación del Código Laboral después de arduas negociaciones en el seno del Consejo Consultivo del Trabajo (CCT), cuyos resultados de consenso se divulgaron con vítores oficiales.

La piedra de discordia lo representa la figura del auxilio de cesantía, inserta en el artículo 80 del Código de Trabajo que lo define como “la indemnización pagada al trabajador cuando el contrato suscrito por tiempo indefinido termina por la voluntad del empleador…”

El Conep planteó que el modelo actual de cesantía genera incertidumbre, resta competitividad y que tampoco es efectivo en la protección e indemnización de los trabajadores, aunque reitera que el empresariado no ha planteado la eliminación de esa figura, sino la adecuación de su esquema.

Las centrales sindicales han advertido que la modificación o supresión de la cesantía pondría en peligro la paz social porque no aceptarían la conculcación de una añeja conquista laboral, razón suficiente para que el Congreso promueva un renovado diálogo en torno a ese proyecto.

El ministro de Trabajo, que ha afirmado que el proyecto de modificación del código laboral fue consensuado en un 98 por ciento, tiene ahora la encrucijada de revisar donde se localiza el eslabón perdido del que hablan los empleadores, en la esperanza de que a causa del repentino disenso, esa iniciativa no se convierta en sal y agua.