Salcedo vence a Jarabacoa y se afianza en el liderato de la LDF

Santo Domingo.- El onceno Salcedo FC se mantiene en el liderato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras su victoria del sábado contra Jarabacoa FC, en el estadio Domingo Polonia, sede del equipo ganador.

Salcedo acumula diez puntos, fruto de tres victorias y un empate, en cuatro jornadas.

El único gol del encuentro, correspondiente a la cuarta jornada, fue obra del delantero haitiano Daniel Jamesley, al minuto 54, tras una excelente jugada en conjunto.

Para Jamesley fue su sexto tanto del campeonato ,en cuatro fechas. Jarabacoa suma cuatro puntos.

En otro duelo, disputado en el estadio Moca 85, el equipo Delfines del Este consiguió su primera victoria del torneo, al vencer 1-0 a Moca FC, con gol del extremo Yonier Hurtado, al 42.

Delfines llegó a cinco puntos, mientras Moca se mantiene con seis.

La jornada culmina este domingo con partidos entre Club Atlético Pantoja y OyM, en el Panamericano de San Cristóbal, mientras en el Cóndor de La Vega, el Atlético Vega Real recibe al Atlético San Cristóbal.