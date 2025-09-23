Inglaterra. – La actriz mexicana Salma Hayek celebró el 18 cumpleaños de su hija Valentina Paloma Pinault, fruto de su matrimonio con el empresario francés François-Henri Pinault, en el Chilham Castle, en Inglaterra, con una fiesta llena de música, baile y alegría.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella compartió varias imágenes de la celebración, donde madre e hija demostraron sus habilidades para bailar al ritmo del merengue, especialmente con el éxito de 1998, “Suavemente”, del puertorriqueño Elvis Crespo.

“Comimos, bailamos, reímos, gozamos… y la fiesta siguió todo el fin de semana. ¡Feliz cumpleaños, mi cielo, nunca es suficiente celebrarte!”, escribió Hayek junto a las fotos de la celebración.

En un emotivo mensaje, la actriz describió a su hija como una “hermosa reina del baile”, destacando su corazón apasionado, alma sabia, fuerza única y sentido del humor, y concluyó: “Siempre estarás en mi corazón, mi hija soñada”.

Valentina Paloma, considerada una de las jóvenes más ricas del mundo, celebró su mayoría de edad en un evento que combinó tradición familiar y un homenaje a la música latina.