Santo Domingo.- El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para acudir a vacunarse contra la influenza, al tiempo que alertó que el uso inadecuado de ciertos medicamentos está generando resistencia microbiana, lo que convierte infecciones antes controlables en riesgos mortales.

Atallah informó que, pese a que el país cuenta con 300 mil dosis disponibles, solo 800 personas han acudido a vacunarse.

«Estamos listos para recibir a la gente. Necesitamos que vayan a vacunarse», insistió tras encabezar la clausura de la Semana de Concienciación sobre la Resistencia Antimicrobiana.

El ministro explicó que el aumento de virus respiratorios es habitual con la llegada del frío y que los contagios crecerán tanto en República Dominicana como a nivel mundial durante el invierno.

Destacó también el avance de la campaña infantil contra el virus respiratorio sincitial (VRS), que ya suma más de 4.000 niños vacunados.

Riesgo de resistencia antimicrobiana

Atallah alertó que el uso incorrecto de medicamentos, incluyendo la automedicación está reduciendo la efectividad de los tratamientos habituales.

«Medicamentos que antes funcionaban ya no responden igual. Infecciones que eran fácilmente tratables ahora pueden volverse letales», subrayó.

Para enfrentar este riesgo, el Ministerio de Salud Pública lanzó una campaña de sensibilización sobre el tratamiento correcto de medicamentos.