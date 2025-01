Miami.- Los ojos hinchados después de dos horas de “llanto ininterrumpido” e infinidad de llamadas y abrazos es el recuerdo que le queda al actor Salva Reina al conocer de su primera nominación a los españoles premios Goya por su trabajo en ‘Los 47’.

“Uno no hace el trabajo por los premios, claro. Sin embargo, es muy bonito cuando te reconocen, hay que decirlo, más cuando es por un proyecto importante”, contó el artista sevillano a EFE en Miami.

“La verdad es que sentí como si me hubiese tocado la lotería”, indicó Reina en referencia a su papel de Felipín, un hombre andaluz que vive en una especie de gueto de Barcelona y que hace lo que sea para que su barrio sea escuchado. Reina participa este fin de semana en la muestra Recent Cinema From Spain en Miami, donde se han incluido ‘Los 47′ y la comedia ‘Quién es quién’, donde trabaja con su pareja, la actriz Kira Miró. ‘Los 47’, la película más nominada a los Goya este año, “me encantó y me da orgullo ser parte de ella, porque creo que cada historia habla de la dignidad humana de una persona. De cómo tratamos los movimientos migratorios que siguen pasando y se siguen manejando mal”, indicó.

Leer: Cinta dominicana en festival

“Yo, como andaluz, sé lo que vive esa gente cuando uno se mueve a las ciudades. Todos tenemos a alguien que lo ha vivido, gente que deja la agricultura y se va a donde hay más trabajo, con muchas ilusiones y se encuentra en condiciones precarias por decisiones para beneficiar los intereses de algunos pocos. Vivir este momento con este papel y esta historia le da un peso mayor a la experiencia”, afirmó.

La de Reina es una de las 15 nominaciones de esta cinta para la edición de 2025 de los llamados Oscar españoles. Sus planes para la gala en la que se entregarán los galardones el próximo 8 de febrero incluyen “tratar de estar tranquilo” y verse lo mejor posible. Ya ha pensado hacerse una coleta para recoger el cabello que hoy le llega al mentón y vestirse de esmoquin. “Quizá encuentre algo acá en Miami”, dijo entre risas y emocionado.

Por su parte, su pareja, la también actriz Kira Miró, contó a EFE que para ella “lo más importante de la noche es apoyarle. Es su noche, que se la merece toda. Yo solo estaré allí acompañando».

Sin embargo, confesó que también se siente parte del logro de Reina porque “somos un equipo y siempre estamos uno apoyando el trabajo del otro».