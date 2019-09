SAN LUIS.- Jack Flaherty, Paul Goldschmidt y los Cardenales le restaron muy pronto el dramatismo al último día de la temporada regular en las Grandes Ligas.

San Luis aseguró el cetro de la División Central de la Liga Nacional el domingo, al aplastar 9-0 a los Cachorros de Chicago.

“De eso se trata”, dijo el manager de los Cardenales, Mike Shildt. “Me encanta ver que los chicos disfruten el fruto de su trabajo. Es algo especial”.

El brazo de Flaherty y el bate de Carpenter lograron la misión de San Luis ante los Cachorros, que fueron apabullados en el último día de Joe Maddon como su manager. Antes del duelo, se anunció que Maddon no volvería para el año próximo.

“He sido capaz de conservar la calma”, dijo Maddon. “Fue algo muy agradable”.

Flaherty laboró en forma impresionante durante siete episodios, y Carpenter encabezó un ataque de tres jonrones al disparar un leñazo de tres carreras. Los Cardenales avanzaron a la serie divisional de la Liga Nacional, que comienza el jueves en Atlanta.

Shildt y los Cardenales comenzaron la jornada con una ventaja de un juego sobre Milwaukee. Los Cerveceros, segundos de la división, se medirán con Washington en el Juego de Comodines, el martes por la noche. El ganador irá contra los Dodgers de Los Ángeles.

Goldschmidt y Dexter Fowler pegaron también jonrones por San Luis, que vuelve a la postemporada tras una ausencia de tres años. Los Cardenales han ganado o compartido 12 títulos divisionales desde que el formato actual comenzó a emplearse en 1995.

San Luis (91-71) finalizó tres juegos encima de la marca que logró la temporada anterior (88-74).

Los Cachorros vieron cortada una racha de cuatro años clasificándose a los playoffs. Maddon compiló una foja de 471-339 en cinco campañas y guio a los Cachorros al título de la Serie Mundial en 2016, poniendo fin a una sequía de 108 años.

Flaherty (11-8) permitió dos hits durante una eficiente labor de siete episodios, que requirió de 69 pitcheos. Repartió seis ponches y entregó un boleto.

“Sigue asombrando”, recalcó Goldschmidt.

La derrota fue para Derek Holland (2-5).

Por los Cachorros, el dominicano Robel García de 2-1. El venezolano Willson Contreras de 3-1. El puertorriqueño Víctor Caratini de 3-1.

Por los Cardenales, el dominicano Marcell Ozuna de 5-2 con una anotada y una producida. El puertorriqueño Yadier Molina de 2-0 con una anotada. El cubano Randy Arozarena de 1-0.

Calendario

Juego del Comodín de la Liga Nacional

(martes, 8 p.m. ET): Cerveceros contra Nacionales

Juego del Comodín de la Liga Americana

(miércoles, 8 p.m. ET): Rays contra Atléticos

SDLN (comienza el jueves): Ganador del Juego del Comodín contra Dodgers; Cardenales contra Bravos

SDLA (comienza el viernes): Ganador del Juego del Comodín contra Astros; Mellizos contra Yankees

Juego del Comodín de la Liga Nacional:

Cerveceros contra Nacionales

Martes, 8 p.m. ET

Abridores

Cerveceros: Brandon Woodruff

Nacionales: Max Scherzer

Juego del Comodín de la Liga Americana:

Rays contra Atléticos Miércoles, 8 p.m. ET

Abridores

Rays: Charlie Morton

Atléticos: Por determinarse

Serie Divisional de la Liga Nacional

(formato 2-2-1): Dodgers vs. Ganador del Juego del Comodín

Juego 1 (en Los Ángeles): Jueves

Serie Divisional de la Liga Nacional

(formato 2-2-1): Bravos vs. Cardenales

Juego 1 (en Atlanta): Jueves Serie Divisional de la Liga Americana

(formato 2-2-1): Astros vs. Ganador del Juego del Comodín

Juego 1 (en Houston): Viernes

Serie Divisional de la Liga Americana

(formato 2-2-1): Yankees vs. Mellizos

Juego 1 (en Nueva York): Viernes

Series de Campeonato (formato de 2-3-2)

Juego 1 SCLN: Viernes, 11 de octubre (hora por determinarse)

Juego SCLA: Sábado, 12 de octubre (hora por determinarse)

Serie Mundial

(formato 2-3-2)

Juego 1: Martes, 22 de octubre (hora por determinarse)