Sánchez y Martínez van por rumbos diferentes

“El Kraken” recupera su poder y posición en alineación de los Yankees este mes; el “Tsunami” está en el peor momento de su carrera

Gary Sánchez y Carlos Martínez no estuvieron bien en los dos primeros meses de la temporada, pero en junio, el receptor de los Yankees y el pitcher de los Cardenales tomaron rumbos diferentes.

Sánchez, quien por momentos ha perdido su puesto de titular, está respondiendo en la ofensiva y nueva vez escuchando los vítores de sus fanáticos en el Yankee Stadium.

Ayer disparó su tercer cuadrangular en los últimos cinco juegos y mejoró sus números del mes a .313-.371-.734 en 18 partidos. El máscara que causó sensación al disparar 20 jonrones en 53 partidos en el 2016 este mes ha superado sus cifras acumuladas entre abril y mayo.

“The Kraken” sumó tres dobles, seis vuelacercas y 13 impulsadas en los dos primeros meses, mientras que en junio registra seis batazos de dos bases, siete recorridos completo y 16 llevados al plato con líneas ofensivas de .190-329-.310 en abril y .213-.333-.443 en mayo en 58 y 61 turnos, respectivamente. Su transformación lo convierte en el verdadero monstruo marino de la mitología escandinava, como lo apodan.

Martínez, de su parte, comenzó mal y mal ha seguido en su último año de contrato. En la temporada registra 73.0 IP, 72 H, 56 C, 55 CL, 10 HBP, 33 BB, 49 K, 3- G, 9 P, 6.78 PCL 1.44 WHIP y le batean .255.

Esas son cifras escandalosamente pésimas para un lanzador proyectado a una estelaridad alguna vez alcanzada por el nativo de Puerto Plata, pero no sostenida.

El Tsunami ante los mediocres Piratas de Pittsburgh anoche permitió cinco hits y otorgó siete transferencias en cinco innings de cinco carreras.

En junio registra 5 JI, 19.2 IP, 31 H, 30 CL, 4 H4, 2 HBP, 17 BB, 19 K, 5-0, 13.73 PCL, 2.44 WHIP y le conectan para .352.

¿Qué pasará con Martínez?, quien necesitará de un repunte en su carrera, en la que difícilmente logre la estatura que se lo pronosticó.

DATOS.- Lo de Kyle Schwarber mete miedo. Ayer tuvo su tercer juego multijonronero en los últimos cinco desafíos en los que ha puesto estos números: 21 VB, 9 H, 8 H4, 9 CA, 15 CE, .421 PRO, 1.571 Slugging…Vladimir Guerrero disparó su cuadrangular 24 y empujó la vuelta 61, regresando en solitario a los dos lideratos. El hijo del inmortal supera a su compatriota Rafael Devers en impulsadas (60) y a Shoehie Ohtani en vuelacercas (23), pero Michael Brantley (.355) se la está complicando en bateo, pues cada día pega dos o más incogibles, anoche lo hizo por sexto juego al hilo. Vlady Jr. tiene promedio de .335…Zach Davis, Ryan Tepera, Andrew Chaffin y Craig Kimbrel se combinaron para lanzar juego sin hit a los Dodgers, el séptimo de la temporada, sin incluir el de siete innings de Madison Bumgarner. Además de ser un no hitter combinado, los lanzadores de los Cachorros concedieron más bolas por bolas (8) que ponches (7), algo raro en un partido de esa naturaleza…Freddie Freeman pegó su jonrón 17 y elevó el average a .254, poco a poco el JMV del año pasado está alcanzando las cifras que corresponden a su jerarquía…Chris Bassitt, de los Atléticos, perdió dos de sus tres primeras aperturas de la campaña, pero ha ganado sus últimas ocho decisiones y tiene marca de 8-2, 3.25. Ayer venció a los Rangers con siete entradas de cinco hits y una carrera…Los Orioles perdieron su vigésimo juego corrido en la ruta.

El récord de las Mayores -aun vigente- está en poder de los Diamonbacks con 23 y el de la Liga Americana pertenece a los Atléticos de Filadelfia con 22 en 1943…Clase de duelo de pitcheo el que ganaron los Rayos 1-0 a los Medias Rojas. Nick Pivetta tiró 6.2 sin hit y se marchó luego del lanzamiento 100. Un error de Michael Davis impidió que sacara el séptimo de 1, 2, 3. El pitcheo de Tampa sólo permitió cuatro hits, incluyendo gran labor de Michael Wacha, quien tiró cinco episodios de un hit y ponchó siete. Manuel Margot anotó la del triunfo por wild pitch de Matt Barnes y los Rayos están en primer lugar con medio juego por encima de Boston…Los Astros ganaron su undécimo choque seguido 12-3 sobre los Tigres. En Houston todo el mundo está bateando, menos Alex Bregman, quien está lesionado. Yuli Gurriel pegó tres hits y subió a .333, Carlos Correa está encendido en junio y aumentó su línea a .305-.400-.534, bueno para él que se acerca a la agencia libre. Yordan Álvarez disparó su duodécimo cuadrangular, tiene 46 CA y 47 CE.

CITA.- “El bullpen no tenía idea de lo que ocurría. Estaba completamente ajeno. Pero en nuestra defensa, en ese bullpen, desde nuestra perspectiva en el campo, todo lo que podemos ver son los promedios de bateo y el conteo, cosas así. No podemos ver el marcador con los hits”, dijo el relevista Andrew Chaffin, quien lanzó el octavo inning en el juego sin hit de los Cachorros contra los Dodgers.

“Desde que estoy en este equipo en el 2016, he recibido muchas blanqueadas, pero nada parecido a un juego sin hits. Esta noche (anoche) fue una de esas noches que son súper especiales en mi vida, una que será difícil de olvidar. No me di cuenta de que teníamos un juego sin hits hasta el sexto, y desde el séptimo en adelante, mi corazón se aceleraba y aceleraba. Estaba tratando de frenar el juego, de poner el dedo derecho hacia abajo, de llamar el pitcheo correcto”, dijo Willson Contreras, el veterano receptor de los Cachorros luego de recibir su primer juego sin hit en las Mayores.

JONRONES[RG1] DE DOMINICANOS.- Vladimir Guerrero (24-48), Gary Sánchez (13-128)

PROEZA.– El intermedista de los Piratas, Adam Frazier, conectó tres hits (94) y mantiene el liderato de las Mayores con uno por encima del jardinero de los Rojos, Nick Castellanos (93).