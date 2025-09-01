NUEVA YORK.- Sandy Alcántara estuvo soberbio el domingo por la tarde en el Citi Field, y ayudó a los Marlins a derrotar a los Mets 5-1 y ganar la serie de cuatro juegos.

Alcántara lució como el lanzador que dominó la Liga Nacional en 2022, al ganar el Premio Cy Young. Jugando su primera temporada tras someterse a una cirugía Tommy John en 2023 , Alcántara tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada, lanzando siete entradas, permitiendo una carrera y cuatro hits, con seis ponches.

La recta de Alcántara alcanzó las 100.3 mph. De hecho, superó la marca de las cien carreras cuatro veces en el juego y tuvo 17 swings fallidos.

Antes del receso del Juego de las Estrellas, Alcántara se mostró inconsistente, con un récord de 4-9 y una efectividad de 7.22. Era comprensible que sus números fueran decepcionantes. Estuvo fuera de acción durante más de un año, así que el óxido influyó en su lento comienzo.

“Después de perder casi dos años, la recuperación fue difícil”, dijo Alcántara. “Creo que estaba pensando demasiado y me cansaba rápidamente. Después de la segunda mitad, mi brazo empezó a reaccionar al partido. Todo ha salido genial ahora”.

Alcántara se ha sentido bien desde el receso del Juego de las Estrellas, con marca de 4-2 con una efectividad de 3.16 y 48 ponches en 57 entradas.

“Después de la segunda mitad, mi mentalidad cambió por completo: mis entrenamientos, mi rutina. Todo era diferente”, dijo. “Por la forma en que he estado atacando a los bateadores, se puede ver que he estado consiguiendo más ponches y más rodados”.

Hay muchos jugadores jóvenes que siempre tienen hambre. Quieren estar ahí, tener la oportunidad de jugar y ganar el partido, dijo Alcántara.

