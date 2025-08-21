Sandy Alcántara: “No sabía que tenía tanta energía dentro”

Sandy Alcántara tuvo la mejor actuación de su temporada 2025 en la victoria 6-2 de los Marlins frente a Cardenales. Estableció sus mejores marcas de la temporada en ponches (nueve), lanzamientos (114) e igualó su mejor marca de la temporada en entradas (7).

Al concluir su apertura, el habitualmente estoico Alcántara mostró emoción al bajar del montículo.

“No sabía que tenía esa energía dentro”, dijo Alcántara. “Así que hoy solo tengo que dejarla salir. Hubo demasiados lanzamientos en el juego. Así que solo tenía que demostrarles que estaba compitiendo y que quería ganar la batalla, y lo logré”.

Puedes leer: Sandy Alcántara “Quiero estar aquí”

Después de registrar una efectividad de 7.22 en la primera mitad en 18 aperturas, Alcántara ha mejorado drásticamente, con una efectividad de 3.56 en la segunda mitad en 7 salidas.

“En los primeros dos meses me cansaba rápidamente, pero creo que me he ido adaptando a cualquier situación, y hoy, como ven, cada lanzamiento que hago supera las 97 mph, así que creo que estoy al 100%”, dijo Alcántara.

Por: Cristina De Nicola

MLB.com