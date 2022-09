Santana: Jonrones fueron regalo a su madre

ANAHEIM, California, EE.UU. .- Carlos Santana no solo le entregó un gran regalo de cumpleaños a su madre el lunes, sino que también ayudó a que los Marineros de Seattle retomaran su intento de llegar a la postemporada por primera vez desde 2001.

Santana conectó dos jonrones, incluido su primer grand slam en tres años, y Ty France remolcó cuatro carreras para que los Marineros rompieran una racha de tres derrotas al vencer 9-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

“Mi esposa me dijo: ‘Creo que si no consigues un jonrón, no amas a tu mamá’. Dije, ‘Está bien, amo a mi mamá’”, dijo Santana después del decimoquinto juego de varios jonrones y el cuarto esta temporada. “Eso es mucho amor ahí mismo”.

El veterano de 13 años, que ayudó a Cleveland a cuatro apariciones en la postemporada, incluida la Serie Mundial de 2016, ha conectado 15 de sus 19 jonrones esta temporada desde que Seattle lo adquirió de Kansas City a fines de junio.

También ha ido profundo siete veces en sus últimos nueve juegos para Seattle (81-65), que abrió una ventaja de cinco juegos sobre Baltimore (76-70) por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Te puede interesar leer: Santana aporta jonrón a remontada de Marineros ante Yanquis

“Después de la segunda le dije, ‘Realmente debes amar a tu mamá’, y él dice, ‘Ella es la mejor’”, dijo el manager Scott Servais. “Carlos ha sido increíble. Es una presencia veterana en el clubhouse y ayuda a los muchachos, incluso a través de este pequeño derrape. Esos muchachos son valiosos, especialmente cuando golpean grand slams”.

Logan Gilbert ponchó a 11, el máximo de su carrera, permitiendo una carrera y cuatro hits en seis entradas y ayudando a evitar que los Marineros fueran barridos en una serie de cuatro juegos en el Angel Stadium por primera vez en 10 años.

Gilbert hizo que Shohei Ohtani persiguiera un control deslizante para terminar un turno al bate de 12 lanzamientos en la primera entrada y luego ponchó al costado en la segunda.

“Me sentí bastante bien. Creo que solo significa que tus lanzamientos están funcionando y estás consiguiendo buenos conteos, que es la prioridad todo el tiempo. No se trata solo de los ponches, pero es bueno verlo”, dijo Gilbert.

Ohtani conectó dos hits y anotó en la sexta entrada. El actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana ha bateado de manera segura en sus últimos cinco juegos y se ha ido de 17-6 durante ese lapso. Mike Trout no estaba en la alineación debido a un día de descanso planificado.

Seattle tomó una ventaja de 5-0 en la quinta entrada en el quinto grand slam de la carrera de Santana. Condujo una bola rápida de 91.5 millas de José Suárez 420 pies más allá de los bullpens y hacia las gradas en el centro izquierdo. Luego agregó un tiro solitario al centro en el noveno frente a Mike Mayers que se fue a 423 pies.