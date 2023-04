Santas amistades

En la Semana Santa pasada estuve viendo una película sobre la vida de San Francisco de Asís. En ella me percaté de la estrecha, emotiva y motivadora relación que vivieron éste Santo y Santa Clara de Asís.

Fuí al buscador de Google a indagar sobre Santa Clara quien estimulada y orientada por Francisco, que ya había constituido la Orden de los Franciscanos, pues fundó la Orden de las Hermanas Clarisas. Es, como diría un perredeísta de los tiempos del extinto doctor José Francisco Peña Gómez, la rama femenina de los Franciscanos.

Pues bien, en ésta búsqueda los algoritmos me llevaron a «10 Hermosas amistades de santos en la historia de la Iglesia Católica». El asunto me resultó interesante, y ahora lo comparto aquí con ustedes:

1– San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. De nacionalidad italiana.

2– San Juan Pablo ll y Santa Teresa de Calcuta. El primero, polaco y la segunda, Albanesa que se nacionalizó, en La India.

3– San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Estos, eran franceses.

4– Santa Teresita del niño Jesús y Santa Elizabeth de la Trinidad. También eran de Francia.

5– Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Los dos más importantes santos del Perú.

6– San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Estos dos eran españoles.

7– Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. La primera, nació en Ávila, España y el segundo, en Fontiveros, también de España.

8– San Juan Bosco y Santo Domingo Savio. El primero, nació en Castelnuovo, Italia y el segundo, en Riva presso Chieri, Italia.

9– San Cornelio y San Cipriano. El primero, de Roma, Italia y el segundo, de Cartago, Norte de Africa.

10– Santa Felicidad y Santa Perpetua. La primera, de Roma, Italia y la segunda, de Cartago.

Un amigo fiel «no tiene precio no hay manera de estimar su valor» y «es un bálsamo de vida, que encuentran los que temen al señor» dice la Biblia en el capítulo 6 del libro del Eclesiástico. Señoras y señores, aunque no lleguemos a la santidad, valoremos y cultivemos la amistad.

Muy Cordialmente,

Por: José Vicente Calderón R.