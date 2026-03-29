Santiago Riverón, alcalde de Dajabón

En lugar de apoderar a las autoridades competentes, ha decidido encabezar un operativo de vigilancia para enfrentar violaciones que cometerían inmigrantes haitianos.

Que rechace la presencia de haitianos legales e ilegales en el país es un asunto personal. Lo censurable sería que su posición lo lleve a incurrir en abuso de poder.

Rafael Santos

Rafael Santos, ministro Educación Superior

La reforma educativa no parece muy bien diseñada. Con la dispersión que existe en el sistema de enseñanza la integración en un mismo régimen de la educación primaria, secundaria y universitaria tendría mucha lógica.

Pero no deja de confundir que la transformación se promueve desde el Mescyt, sobre todo después de su designación en el cargo.

Yaina Cuevas

Yaina Cuevas, modelo

Como cada dominicano que se destaca por su talento, su exitosa carrera como modelo de casas europeas tan prestigiosas como Ives Saint Laurent llena de orgullo a sus compatriotas, además de poner en alto la imagen del país.

Desfilar en una exhibición en París es un sueño para cualquier modelo.