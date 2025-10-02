Santiago. – El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, afirmó ayer miércoles que la ciudad corazón y la región norte constituyen el verdadero motor del desarrollo económico de la República Dominicana, al pronunciar las palabras de salutación durante la inauguración de la edición número 38 de Expo Cibao 2025, celebrada bajo el lema “Marcas con Propósito”.

Rodríguez destacó que la feria multisectorial más importante del país refleja la capacidad emprendedora, innovadora y productiva de Santiago y del Cibao, constituyéndose en una plataforma que impulsa la competitividad del comercio local y nacional.

El ejecutivo municipal felicitó a los organizadores, empresarios, instituciones y ciudadanos que hacen posible el evento, resaltando que “Expo Cibao no solo muestra las últimas tendencias del mercado, sino que promueve la integración de todos los sectores en beneficio de la economía dominicana”.

Transformación de Santiago

Durante su discurso, Rodríguez subrayó que la ciudad vive un momento de transformación histórica gracias a la visión del presidente Luis Abinader y al trabajo conjunto entre el gobierno central y la Alcaldía.

El alcalde enumeró avances en infraestructura, movilidad, servicios públicos, medio ambiente, modernización urbana, espacios deportivos, mercados y rescate de espacios públicos, además de la limpieza y saneamiento del río Yaque del Norte y sus cañadas.

Recordó también que en la reciente visita del presidente Abinader se anunciaron proyectos de gran impacto social y económico, entre ellos la construcción del nuevo Mercado Hospedaje Yaque, el Mirador Yaque con Nueva York Chiquito y el saneamiento de la cañada del Embrujo y La Española.

Estas obras, precisó, se ejecutarán con una inversión conjunta de RD$1,000 millones, de los cuales la Alcaldía ya recibió un primer aporte de RD$700 millones, reafirmando que “Santiago está recibiendo lo que le toca”.

Motor económico de la nación

El alcalde resaltó que la región norte concentra un peso determinante en la economía nacional.

“Dos de cada cinco dólares de remesas llegan a nuestra región, uno de cada tres empleos se generan en el Cibao y un tercio de la inversión pública se realiza en esta zona”, afirmó.

Agregó que, de mantenerse las actuales tasas de crecimiento, se estima que para el año 2036 la región del Cibao será la de mayor contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana.

Expo Cibao, símbolo de desarrollo

Rodríguez concluyó sus palabras resaltando que Expo Cibao 2025 es el reflejo de la alianza entre gobierno, empresas y ciudadanía, y que esta articulación constituye la clave para que Santiago se consolide como una metrópolis moderna, competitiva, segura y sostenible.

“Santiago y el Cibao seguirán siendo el motor económico del país, iluminando con su modelo de desarrollo la economía y la cultura de toda la República Dominicana”, puntualizó.