Santo Domingo Norte. “En realidad hay un descuido del ayuntamiento, aunque muchas veces los ciudadanos somos sucios, ya que cuando vienen y la recogen al poco rato salen las personas y vuelven a tirar basura”,dijo Juan Carmona, negociante de Sabana Perdida.

El panorama urbano en diversos sectores de Santo Domingo Norte ha dado un giro preocupante en las últimas semanas.

El cúmulo de basura en algunas de las principales vías y sectores residenciales no solo está afectando el ornato y la salud pública, sino que ha comenzado a comprometer la seguridad vial y peatonal de los ciudadanos.

Vertederos improvisados se han adueñado en los últimos días de las aceras de la avenida Los Restauradores, en el sector Sabana Perdida de Santo Domingo Norte, lo que se convierte en un problema latente por ser foco de enfermedades y contaminación, además dificulta que las personas puedan caminar de forma segura por estos espacios públicos, sin que la alcaldía atienda los reclamos para solucionar el problema.

Jorge González

Un recorrido realizado por un equipo de El Nacional en la mañana de hoy se ha evidenciado la proliferación de vertederos improvisados en puntos neurálgicos como: Avenida Los Restauradores, donde las montañas de desperdicios obligan a los transeúntes a lanzarse al pavimento para poder avanzar.

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También en la Carretera Vieja fueron vistos pequeños basureros que desprenden olores fétidos. La situación no era distinta en la avenida Hermanas Mirabal, la principal arteria del municipio presentaba cúmulos considerables en diversos tramos, afectando la imagen de la zona.

Esto es una situación crítica para los peatones. Al estar las aceras obstruidas por bolsas de desechos, restos de poda y escombros, las personas se ven forzadas a caminar por la calle, exponiéndose a ser impactadas por vehículos en vías de alto flujo.

Contenedores ausentes

Una de las mayores quejas de los residentes es la desaparición de los contenedores de basura que anteriormente estaban distribuidos en estas vías.

«Antes uno sabía dónde depositar la bolsa, pero ahora los zafacones grandes no están. La gente, por falta de opciones o de educación, termina tirando la basura en cualquier esquina y así se forman estos focos de infección», comentó una comerciante de la zona.

La ausencia de estos recipientes ha acelerado la creación de vertederos en esquinas que antes estaban limpias. Los ciudadanos hacen un llamado urgente a la alcaldía para que explique si la retirada de los contenedores obedece a un cambio de logística o a un déficit en el servicio de recolección.

Es bueno destacar que durante el recorrido realizado, se veían en algunas vías camiones recolectores de basura retirando desechos de las vías.

El Dato

Ley

Aunque esta La Ley 120-99 que prohíbe estrictamente a personas físicas o morales arrojar desechos sólidos de cualquier naturaleza en espacios públicos como calles, aceras, parques, carreteras, playas y ríos, y que busca proteger el medioambiente y mantener la higiene urbana.

La deficiencia de los ayuntamientos en cumplir su rol de limpieza hace que esta disposición no pueda ser aplicada.