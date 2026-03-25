COE coloca 7 provincias en alerta verde por vaguada

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta verde para siete provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada que estará generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias bajo alerta verde son: Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Vega y Hermanas Mirabal.

De acuerdo al pronóstico del tiempo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones para este día estarán marcadas por un incremento de la humedad y los efectos locales, lo que favorecerá el desarrollo de precipitaciones, principalmente durante horas de la tarde.

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Lluvias en gran parte del país

El Indomet informó que desde este miércoles se estarán generando chubascos dispersos y aguaceros localmente intensos, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, producto de la vaguada en combinación con el calentamiento diurno y la orografía del territorio.

Las lluvias serán más frecuentes en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón y Elías Piña, entre otras zonas cercanas.

Ante estas condiciones, el COE exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, especialmente en las provincias bajo alerta.