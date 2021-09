Scherzer llega a 3,000 K en una gran temporada

Podría unirse a lanzadores que conquistaron el CY en la campaña que ingresaron al club de ponchadores: Perry, Clemens, Johnson y Verlander

La pandemia del coronavirus sólo retrasó la hazaña histórica de Max Scherzer, pero no la impidió.

Uno de esos lanzadores que cuando sube al montículo muestra rostro poco amistoso y una concentración fuera de lo común, ayer, el futuro inmortal inscribió su nombre en un listado debajo de 18 hombres que poncharon 3,000+ bateadores en los diamantes de las Mayores.

Del grupo, sólo Roger Clemens y Curt Schilling no han recibido el espaldarazo de los escritores para ingresar a Cooperstown. C. C. Sabathia, de retiro reciente, en los próximos años entrará en la boleta.

Scherzer, quien dominó a los Padres durante ocho capítulos, retiró los primeros 22 que enfrentó y ponchó nueve para finalizar el desafío con 3,003.

El lanzador de ojos de dos colores (heterocromía) es candidato a conquistar el Cy Young, trofeo que en tres ocasiones anteriores ha quedado en su poder. El arribo a un círculo tan distinguido de ponchadores y hacerlo con tanta autoridad coloca al tirador de los Dodgers en un reducido contingente de serpentineros que tuvieron grandes temporadas en el año que alcanzaron el mencionado hito.

Gaylord Perry, una leyenda del pitcheo, llegó a tres mil ponches en octubre del 1978, curso en el que obtuvo el Cy Young con registro de 21-6, 2.73 PCL, 154 K en 260.2 capítulos.

Roger Clemens obtuvo el premio en 1998, año en el que llegó a 3,000 K en julio. Tuvo 20-6, 2.65 PCL y 271 ponches (líder) en 234.2 innings.

Randy Johnson conquistó el segundo de sus cinco galardones en el 2000, temporada en la que logró el 3,000 en septiembre. Finalizó con 19-7, 2.64 y lideró en ponches con 347 en 248 episodios.

Justin Verlander se llevó su segundo Cy Young en el 2019, estación en la que alcanzó el 3,000 en septiembre. Su récord fue 21-6, 2.58 y 300 ponches en 223 entradas.

Después de la gran actuación en su apertura 27 de la campaña, Scherzer es el favorito para ganar el CY por delante de Corbin Burnes y Walker Buehler, ambos de extraordinarias actuaciones en este curso.

Los números puestos por Scherzer hasta ahora son: 14-4, 2.17 PCL, 219 ponches en 162 innings.

DATOS.– Walter Johnson fundó el club de 3,000 ponches en julio del 1923 y ese año registró 17-12, 3.48, lideró con 130 K, pero en ese época no se concedían los premios que hoy conocemos…La tarde y noche del domingo 12/9 fue de celebración en el hogar de los Gurriel en Cuba. Lourdes pegó de 3-2, dos jonrones, cinco anotadas y siete empujadas, recibió tres BB, mientras que Yuli conectó de 4-4 y elevó a .315, todavía en pelea por el título de bateo…Los deportes son inagotables, como los políticos dominicanos. Vimos la competitividad de Bob Gibson, quien nos convirtió en simpatizante vitalicio de los Cardenales. También a Tom Seaver, Pedro Martínez, Randy Johnson, Roger Clemens y Justin Verlander. No es que los Steve Carlton, Greg Maddux y otros grandes lanzadores no fueran extraordinarios, sí que lo fueron, pero ver a Max Scherzer asumir sus aperturas, sin estridencias, sin poses, sin “perreos” innecesarios, a pesar de su poder, es otra cosa…Lourdes Gurriel tiene cuatro grand slams este año. Hay quienes se pasan la vida jugando y no pegan uno…Vladimir Guerrero Jr. no sólo igualó los 44 jonrones, tope de su padre (2000), sino el liderato de Shohei Ohtani…Bryce Harper disparó otro jonrón, solitario también y son 25 de 32…El novato Ryan Mountcastle dejó atrás a Eddie Murray (27) y empató con Cal Ripken (28) en cuadrangulares para bisoños de los Orioles.

Suponemos que Mountcastle sabe que esos dos caballeros dispararon más de 3,000 hits, Murray es del club 3,000-500 H- H4 y ambos son inmortales…El relevista Luis García, de San Luis, ha dado tres BB en 25 innings y no ha concedido jonrón…El próximo vuelacerca de Nelson Cruz lo empatará con los inmortales Guerrero padre y Jeff Bagwell en el cuadragésimo puesto de todos los tiempos, palabras mayores…Como fan de Novak Djokovic quería que ganara oro en Japón para ir tras el Golden Slam. No pudo en Tokio, tampoco en New York, así que ni Golden, ni el Grand, ni el récord de torneos grandes ganados. Esperamos que en el 2021 deje atrás a Roger Federer y Rafael Nadal.

CITA.-“ Es difícil describir la emoción de eso (3 mil ponches). Es un logro asombroso, un hito asombroso. No mucha gente ha alcanzado este hito, y es algo increíble de lograr. Para mí, esto es un testimonio de durabilidad, de hacer mis más de 30 aperturas año tras año. Todo el mundo puede tener la capacidad de hacer esto, pero pocos tienen la durabilidad para hacerlo. Todo el trabajo duro que he realizado para poder tener este momento, eso es lo que se siente bien», dijo Max Scherzer luego de ingresar al club de los 3,000 ponches en las grandes ligas.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Vladimir Guerrero Jr. (44-68), Nelson Cruz (31-448), Teoscar Hernández (27-103), Jeimer Candelario disparó dos (14-51), Jesús Sánchez (10-10), Juan Lagares (6-31), Adalberto Mondesí (6-38), Leury García (5-31), Luis García (5-7).

PROEZA.- Lourdes Gurriel Jr. disparó grand slam, agregó jonrón de dos carreras y empujó otra con base por bolas con la casa llena para sumar siete impulsadas, tope de su carrera, en la paliza de Toronto 22-7 sobre Baltimore.