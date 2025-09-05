Santo Domingo. – La Suprema Corte de Justicia aprobó la extradición de Francisco Alberto Cedeño Amparo, dominicano sentenciado en Puerto Rico a 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato.

El condenado había escapado en 2008 mientras era trasladado a un tribunal de San Juan para escuchar la lectura de la sentencia por la muerte de un hombre y las heridas causadas a una mujer.

Tras su huida a República Dominicana, fue arrestado en 2016 luego de que las autoridades puertorriqueñas emitieran una alerta internacional.

El proceso de extradición fue solicitado por el Ministerio Público y acogido por la Segunda Sala de la SCJ, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, quienes validaron que la petición cumplía con las normas nacionales y los tratados internacionales vigentes.

La decisión ordena a la Procuraduría General tramitar la entrega y coordinar con el Poder Ejecutivo la emisión del decreto que hará efectiva la extradición. Mientras tanto, Cedeño Amparo permanecerá en prisión preventiva.

El Ministerio Público resaltó que este caso fortalece la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional.