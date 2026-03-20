Fue recibido en la sede policial por el vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira.

La Policía Nacional informa que se entregó la tarde de hoy Jean Carlos Vicioso Sebastián, alias “Cacalo”, quien era activamente buscado por su presunta implicación en la muerte del segundo teniente retirado Héctor Adames Ysabal.

La entrega se produjo de manera voluntaria, en compañía de familiares, y su representante legal. Fue recibido en la sede policial por el vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira.

El ahora detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

“Cacalo” era requerido mediante orden de arresto, tras ser señalado, junto a Deivy Lorenzo Angomas, alias “Juanito” y/o “Cara de Piña”, como uno de los presuntos responsables del hecho criminal.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió el pasado 2 de marzo del presente año, en la avenida avenida Charles de Gaulle, sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde el oficial retirado perdió la vida a causa de múltiples heridas de bala ocasionadas por desconocidos que se desplazaban en un vehículo.

Tras cometer el hecho, los implicados emprendieron la huida, lo que motivó que la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), desplegara un amplio operativo de localización y captura, logrando avances significativos en la identificación de los responsables.