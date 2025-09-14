Se entrega sospechosa de homicidio de turista estadounidense en Sosúa

PUERTO PLATA. — Una mujer identificada únicamente como Yessica se entregó a la Policía Nacional tras ser señalada como presunta autora del homicidio del ciudadano estadounidense Jon Eric (Eric) Xanthos, de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas de arma blanca en un apartamento del complejo Blue Bayou, en Sosúa.

Mientras era conducida por miembros de la uniformada, la mujer negó su responsabilidad en el hecho, según informó una fuente policial. Las versiones sobre su lugar de residencia son contradictorias: algunos vecinos la sitúan en el sector El Callejón de la Loma, en Cabarete; otras fuentes la ubican en Cerro Alto, Villa Liberación, en Sosúa. Las autoridades aún no han confirmado oficialmente su domicilio.

Hallazgo y primeras diligencias

El cadáver de Xanthos fue encontrado en el interior del condominio Blue Bayou, detrás de la sucursal del Banco Popular, en un charco de sangre. Al lugar acudieron miembros del Ministerio Público, agentes de la Policía Científica y el médico legista, quienes levantaron evidencias y recolectaron muestras que serán analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en la autopsia de rigor.

Investigación del caso en Sosúa

Según versiones preliminares, la mujer había permanecido acompañando al turista durante al menos dos días; testigos sostienen que entre ambos se produjo una discusión antes del ataque y que ella abandonó apresuradamente el inmueble. Cámaras de seguridad del condominio y de los alrededores han sido revisadas por los investigadores y habrían sido clave para identificar a la sospechosa, de acuerdo con las diligencias en curso.

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) asumió la pesquisa y procedió con la detención tras labores de seguimiento. En el operativo, los agentes recabaron pruebas que serán integradas a la investigación.

Perfil de la víctima

Fuentes locales indicaron que Xanthos era visitante habitual de Sosúa, donde solía permanecer varias semanas antes de regresar a su residencia en Draper, Utah (EE. UU.). Las autoridades no han informado todavía sobre posibles vínculos previos entre la víctima y la detenida ni sobre móviles confirmados.