Se entrega a las autoridades presunto asaltante buscado en Santo Domingo Este

Se entregó de manera voluntaria a las autoridades un hombre identificado como Ricardo Emmanuel Paulino, alias “El Gordo”, quien era buscado mediante orden de arresto por su presunta vinculación a múltiples atracos y robos ocurridos en los sectores Los Corales de Hainamosa y El Almirante.

De acuerdo con las informaciones, el imputado acudió ante los organismos correspondientes tras ser requerido por las investigaciones en curso relacionadas con los hechos delictivos que se le atribuyen.

Durante el proceso investigativo, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) informaron que fue localizado un escondite en una zona boscosa, donde fueron ocupadas varias pertenencias y un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “chilena”.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades continúan profundizando las investigaciones con el objetivo de identificar y ubicar a posibles cómplices vinculados a estos hechos.