Se entrega segundo joven implicado en arrebato grabado en video en Santiago

Santiago.– David Jiménez Feliz, de 18 años, se presentó de forma voluntaria ante la Policía Nacional luego de ser identificado como uno de los presuntos responsables de un arrebato ocurrido en el centro de Santiago, hecho que se hizo viral tras difundirse un video en redes sociales.

El joven acudió al despacho del director Regional Cibao Central, general Jesús Rafael Tejada Tejada, acompañado de su madre y del periodista Orlando Reyes, luego de que agentes policiales realizaran labores de seguimiento e identificación relacionadas con el caso.

Horas antes de esta entrega, también se había presentado ante las autoridades Cristofer Torres Ortiz, señalado como el otro implicado en el incidente.

El caso tomó notoriedad pública después de que circulara un video del momento del arrebato, donde se observa a dos hombres despojar de su cartera a una mujer de nacionalidad haitiana en una calle del centro de la ciudad. De acuerdo con las imágenes, la víctima logró recuperar sus pertenencias en el mismo lugar poco después del hecho.

Tras su entrega, ambos jóvenes fueron puestos bajo custodia y trasladados al Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) para continuar con el proceso investigativo y los procedimientos legales correspondientes, previo a su sometimiento ante el Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que durante el proceso se garantizará el respeto a los derechos de los detenidos, conforme a lo establecido por la ley.

En los últimos años, los arrebatos y robos callejeros han generado preocupación en Santiago, especialmente en áreas céntricas. Muchos de estos incidentes quedan registrados en cámaras de seguridad o teléfonos móviles, lo que facilita su rápida difusión en redes sociales y la identificación de los responsables por parte de las autoridades.