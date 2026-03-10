Santiago de los Caballeros.- Uno de los presuntos implicados en el asalto a una mujer ocurrido en el centro de Santiago y captado en un video que se viralizó en redes sociales se entregó este martes ante las autoridades.

Se trata de Cristofer Torres Ortiz, quien se presentó de manera voluntaria en el destacamento policial de Plaza Valerio, luego de que las autoridades iniciaran labores de identificación y seguimiento tras la difusión del audiovisual.

«Ese video fue por primera vez, nunca he estado preso, no tengo ficha ni de drogas ni de atraco. Fue por mi primera vez y yo tengo problemas mentales», admitió al momento de su entrega.

Torres Ortiz dijo desconocer a su acompañante de delito, «esa (persona) yo no la conozco, esa vive en el barrio y me dijo que me subiera y yo con mi cabeza mala me monté». Declaró que hablaron en el centro de la ciudad y al momento del atraco él le dijo que se bajara del motor y le quitara la cartera a una mujer que caminaba por una acera, como se observa en el video.

En el video, ampliamente compartido en redes, se observa a dos hombres que arrebatan una cartera a una mujer de nacionalidad haitiana en plena vía pública. No obstante, la víctima logró recuperar sus pertenencias en el mismo lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, durante el incidente los presuntos asaltantes fueron impactados por un vehículo Hyundai blanco conducido por un ciudadano haitiano con estatus migratorio legal, quien intervino en el momento en que se producía el robo.

En la escena también fue dejada abandonada una motocicleta marca Z3000, color negro, que presuntamente era utilizada por los sospechosos.

Tras su entrega, Torres Ortiz fue remitido al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) para los procedimientos correspondientes y será puesto a disposición del Ministerio Público.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda del segundo implicado, a quien exhortaron a entregarse.