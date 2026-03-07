¿Se pone artículo delante de RD?

El apreciado colega Nelson Encarnación me ha hablado de un pequeño debate con otro periodista en torno al empleo del artículo /el/ delante del nombre de nuestro país, República Dominicana.

¿Se pone artículo delante de República Dominicana? He ahí la cuestión. Nelson considera que es pertinente, pero el otro colega lo rechaza. A esta columna le ha parecido que el tema merece sacarse de la conversación privada entre dos amigos y ventilarse por esta vía.

La costumbre ha establecido que no está prohibido colocar un artículo determinado (el, la) delante de un topónimo (país, ciudad, provincia, municipio, distrito municipal, sección o paraje…). Lo que no está prohibido está permitido, según invoca la doctrina jurídica, aplicable al uso de la lengua.

Algunos nombres de países han consentido tradicionalmente acompañarse de un artículo, así son los casos de la Argentina, el Perú, el Vaticano, el Brasil, la India, el Uruguay, el Senegal, el Congo, el Ecuador, los Estados Unidos de América, el Líbano, el Japón. En cada caso, el artículo está escrito con minúscula porque no es parte del nombre, que sí lo es para El Salvador, país centroamericano.

El artículo, femenino o masculino, singular o plural, es parte del nombre en muchas regiones y localidades de la República Dominicana y otros países: La Coruña, La Habana, Los Ángeles, Los Alcarrizos, La Paz, Las Vegas, La Guaira, La Vega, La Romana, La Altagracia, El Seibo y El Cairo, pero no de la Florida.

Cierto miramiento de algunos hablantes ha motivado la disminución del uso del artículo delante de los topónimos, sin embargo, la Real Academia Española, a través de Fundéu, una entidad dirigida a orientar el buen uso del español en los medios de comunicación ha indicado que la forma /la India/, con el artículo en minúscula, es la preferible para aludir a este país asiático. Igualmente, ha validado usar articulo para citar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Es una tendencia muy marcada que cuando al topónimo antecede una palabra que indica un tipo de división política (país, estado…) o su forma de organización política (reino, república…) es recomendable usar artículo ante ese denominador común, por eso escribir el Reino Unido, será preferible a Reino Unido.

Observemos estos ejemplos con el vocablo república: la República Centroafricana, la República Popular China, la República Bolivariana de Venezuela, la República Checa, la República Democrática del Congo y la República Dominicana.

El Diccionario panhispánico de dudas, publicación académica, insiste en el nombre de la India y apunta: “En español, el nombre de este país de Asia se usa preferentemente precedido de artículo…Su uso sin artículo, que se da especialmente en textos periodísticos y que puede deberse al influjo del inglés, no es incorrecto, aunque sí minoritario, y por ello menos recomendable…”.

También se aconseja emplear el artículo definido correspondiente con aquellos nombres que incluyen un término que alude a su forma de división u organización políticas. El caso de Estados Unidos es una excepción, ya que es igualmente adecuado prescindir del artículo: los Estados Unidos bombardearon, Estados Unidos bombardeó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana repudió sucesos en Irán y manifestó solidaridad con sus aliados afectados por la violencia: “…en especial los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Jordania y el Estado de Kwait”. La colocación del artículo ante cada país mencionado va en franca armonía con el uso del español.

Queda explicado que las dos usanzas son válidas y correctas. En cuanto a nuestro país, la República Dominicana, en nada se mancilla su buen nombre cuando le anteponemos el artículo /la/. ¡Que viva la República Dominicana!