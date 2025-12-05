Se registra incendio en Cámara de Diputados

La mañana de este viernes se registró un “pequeño” incendio en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales de la institución, el incidente ocurrió en la cocina del despacho del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.

Informó que el fuego fue controlado de inmediato por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y afirmó que ningún colaborador resultó afectado.

Indicó que las labores continuarán con normalidad y en coordinación con las autoridades se realizará una investigación para determinar las causas.

