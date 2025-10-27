Nueva York. – El rapero y productor Sean Combs, conocido como Diddy, cumplirá su condena en prisión y recuperará la libertad el próximo 8 de mayo de 2028, según confirmó el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

El artista de 55 años fue sentenciado a 50 meses de cárcel —equivalente a cuatro años y dos meses— por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución. Además, deberá pagar una multa de 500.000 dólares y cumplir cinco años adicionales de libertad supervisada tras salir de prisión.

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC). El juicio, que se extendió por dos meses, atrajo gran atención mediática por la magnitud de las acusaciones y por la relevancia del músico en la industria.

El juez Arun Subramanian dictó sentencia en octubre de 2025, luego de que un jurado lo declarara culpable de los cargos antes mencionados, aunque fue absuelto de delitos de tráfico sexual y crimen organizado, los cuales podrían haber implicado cadena perpetua.

Durante el proceso, la fiscalía presentó 34 testigos, incluidos excolaboradores y ex parejas de Combs, quienes testificaron sobre la organización de encuentros sexuales conocidos como «freak offs» y episodios de coacción y abuso sexual. Entre las testigos destacan Cassie Ventura y otra mujer identificada como «Jane».

La defensa del rapero anunció que apelará la condena, alegando que el juicio estuvo marcado por «prejuicios mediáticos y testimonios inconsistentes». Además, Combs solicitó un indulto presidencial al entonces presidente Donald Trump, sin que hasta la fecha se haya emitido respuesta oficial.

El escándalo ha tenido un fuerte impacto en su carrera: sus empresas de entretenimiento y marcas de moda sufrieron pérdidas millonarias, y varios socios comerciales suspendieron acuerdos tras conocerse la condena.

De no prosperar la apelación ni un eventual indulto, Diddy cumplirá su sentencia íntegra y recuperará la libertad en mayo de 2028, aunque bajo supervisión judicial hasta 2033.