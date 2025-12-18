Seguridad y política: El dilema de la Serie del Caribe en 2026

Con espacio aéreo restringido a su mínima expresión y el asedio militar de Estados Unidos se torna más que evidente que no están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para la celebración del 1 al 7 de febrero de 2026 de la Serie del Caribe de Béisbol en Venezuela.

Por el alto riesgo que representa la sede, la renuncia de las ligas de Puerto Rico, México y República Dominicana de asistir al evento es más que comprensible. Las razones no son políticas, sino de seguridad, con todo y que al menos Puerto Rico y República Dominicana rechacen el permanencia en el poder a la fuerza del presidente Nicolás Maduro.

El deporte no debe mezclarse con la política, pero la negativa de concurrir al clásico caribeño hasta de una liga como la mexicana debe servir para reflexionar a las autoridades venezolanas. A medida que pasa el tiempo el país no hace más que aislarse como resultado de la presión liderada por el gobierno estadounidense.

Ante la crisis que desde ya se ha formado procede que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que preside el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, explore una nueva sede para salvar unos juegos que se han convertido en una tradición. La situación en Venezuela no justifica desafíos.