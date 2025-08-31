José P. Monegro afirma que estarán listas las instalaciones de los Juegos del 2026. ¡Confíen!.. ¡Vamos a cumplir!

FelizEl embajador de China, Chen Luning, está muy contento con la justa Amistad Domínico-China que se inauguró el pasado jueves en el Mauricio Báez.

Elogió

Trascendió que el cónsul de Estados Unidos, Bill Swaney, destacó el Panamericano de Béisbol Infantil. Tiró la primera bola.

¿Cuándo?

Seguimos rogando para que las autoridades del Gobierno se animen a construir pistas de atletismo en todo el país.