Canadá. –La Embajada de la República Dominicana en Canadá dio inicio a la Semana Dominicana en Canadá 2025 en la ciudad de Ottawa, el evento sera los días 15 y 16 de octubre en Toronto.

Esta nueva edición ha sido concebida para proyectar, en escenarios de alto nivel, el liderazgo, el dinamismo económico, los atractivos y las oportunidades que ofrece la República Dominicana.

Durante su intervención, el embajador dominicano en Canadá, José Blanco Conde, destacó la importancia del evento como una plataforma estratégica para posicionar al país como un socio confiable, competitivo y de gran interés para Canadá:

En el plano cultural, la ceremonia ofreció una muestra de la cocina criolla, a cargo de la reconocida chef dominicana Dayanny de la Cruz, reafirmando la riqueza gastronómica del país y la calidad de sus productos.

En ese marco, la misión diplomática dominicana entregó un reconocimiento especial a la chef por su destacada trayectoria y por promover la gastronomía nacional en escenarios internacionales. Además, se otorgó un reconocimiento al escultor dominicano Juan Trinidad, destacando su valiosa contribución en el arte y la proyección internacional de la cultura dominicana.

La actividad contó con la presencia del Honorable Mark Sutcliffe, alcalde de Ottawa, quien entregó una proclama oficial de la ciudad en reconocimiento a esta importante iniciativa. Por su parte, el embajador Blanco hizo entrega de un busto del patricio Juan Pablo Duarte a la Alcaldía de Ottawa, en nombre del Gobierno dominicano.

Durante los próximos dos días, la delegación dominicana —integrada por representantes del Gobierno y del sector privado— desarrollará una agenda robusta que incluirá encuentros con autoridades federales, provinciales y parlamentarias, así como con líderes de sectores empresariales.

La programación contempla, además, paneles temáticos sobre conectividad aérea, comercio, inversión, turismo y logística; una mesa redonda sobre minerales críticos y tierras raras; una visita a las instalaciones de la empresa Bombardier, líder en el sector de la aviación canadiense, entre otras.

Del sector empresarial participan Fernando Capellán, presidente del Grupo M; Giselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo; Jaak Rannik, vicepresidente del Grupo Rannik; Gustavo De Hostos, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-Canadiense; Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA; Luis Emilio Rodríguez, director del Aeropuerto Internacional de La Romana, y más destacados representantes del empresariado nacional.

Cabe destacar que esta edición se enmarca en el Mes de la Herencia Hispana y el Foro Global de Toronto, proyectándose además como una plataforma estratégica de cara a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre de este año en la República Dominicana.