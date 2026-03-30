Durante la Semana Santa, miles de dominicanos se desplazan hacia distintos puntos del país para compartir en familia, descansar o mantener tradiciones religiosas. Aunque las playas suelen encabezar la lista de destinos más visitados, los ríos y, en algunos casos, el hogar, se posicionan como opciones importantes para quienes buscan tranquilidad o seguridad.

En un país como la República Dominicana, rodeado de hermosas costas, la playa ha sido históricamente uno de los principales destinos durante el asueto. Sin embargo, cada vez más personas optan por los ríos, destacando sus ventajas frente al mar.

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Fernando Segura, oriundo de Barahona, asegura que su preferencia es clara:

“En Semana Santa yo prefiero un río, me gustan más porque encuentras gente más tranquila. Además, no hay tantos peligros como en la playa, hay sombra y comida más segura. Aquí hay muchas playas, pero para mí los ríos tienen su punto”.

De igual forma, quienes viajan al interior del país ven el río como un espacio ideal para compartir en familia. Edison Peña, de San Juan de la Maguana, comenta:

“Yo me voy para el campo a compartir con mi familia, allá nos vamos para el río a pasarla tranquilo”.

El hogar: una opción que gana fuerza

Más allá de los destinos turísticos, hay quienes prefieren quedarse en casa, priorizando la seguridad, la reflexión y la unión familiar.

Henry Rojas considera que, ante la situación actual del país, lo más prudente es no salir:

“Es preferible quedarse en la casa, disfrutar en familia, comer habichuelas con dulce, orar y pedirle a Dios dirección por este país y por otros como Israel”.

En esa misma línea, Aury Francisco Villar, de San José de Ocoa, señala:

“Voy para donde mi familia, pero no quiero ir ni a río ni a playa, me quedaré compartiendo en casa”.

Tradición, seguridad y familia

Las opiniones reflejan que la elección entre río, playa o quedarse en casa depende de diversos factores: seguridad, tranquilidad, costumbre y valores familiares. Mientras algunos buscan recreación al aire libre, otros prefieren el recogimiento propio de la fecha.

En conclusión, Semana Santa en la República Dominicana no tiene una sola forma de vivirse. Aunque la playa sigue siendo un destino popular, los ríos y el hogar se consolidan como alternativas que responden a una necesidad creciente de tranquilidad, seguridad y conexión familiar.