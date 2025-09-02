Senado aprueba Presupuesto General en dos lecturas

Santo Domingo.- El Senado aprobó y declaró de urgencia, en dos lecturas, el proyecto que modifica la Ley 80-24 de Presupuesto General del Estado, para el próximo el año, que aprueba una erogación de RD$1, 277,364, 731,494.

La pieza fue remitida por el Poder Ejecutivo y acogida en la sesión de este martes de la Cámara Alta.

Este proyecto contempla partidas presupuestarias para los ministerios de Salud, Obras Públicas y Comunicaciones, Deportes, Viviendas, así como para la ampliación de la línea 2 del Metro de Santo Domingo.

Además, la conclusión de los trabajos entre la avenida Gregorio Luperón e Isabel Aguiar, y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Esta pieza contempla los recursos económicos para concluir todas las obras viales pendientes de término en todo el territorio nacional.

Además, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Edison Rodríguez Paulino el multiuso del municipio Villa La Mata, provincia Juan Sánchez Ramírez.

La pieza presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue sancionada a unanimidad por los senadores presentes.

Esta iniciativa tiene el propósito de exaltar a Rodríguez Paulino, oriundo del municipio de Cotuí, quien se ha destacado en la disciplina de karate como entrenador en los clubes deportivos Silos de Inespre y Club Hermanos Veras, propiciando que los atletas locales se destaquen y representen al municipio en los diferentes torneos de deportivos realizados en la provincia.

El proyecto destaca que Rodríguez Paulino logró recuperar la franquicia del club para participar en el torneo superior de baloncesto de la provincia Sánchez Ramírez, el cual estaba ausente de este evento desde el año 2012.

También refiere que el deportista obtuvo el respeto y el cariño de los jugadores como presidente del Club Hermanos Veras; y el mérito de la Asociación de Baloncesto y de la Asociación de Baloncesto Nacional.

“Su legado no se limita a los logros deportivos, sino también a su contribución a la cohesión social en el municipio Villa Las Matas”, señala la pieza.

Durante la jornada del pleno senatorial de este martes, fue aprobado en primera lectura el proyecto de ley que declara el Casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana, autoría del senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte.