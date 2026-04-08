Santo Domingo.- El presidente del Senado aseguró este miércoles que ese órgano legislativo trabaja por el fortalecimiento del sistema de justicia, con la modificación de la Ley Orgánica Judicial, que se fundamentará en la fusión de cuatro normas legales.

Ricardo de los Santos detalló que la pieza unificará la Ley 21-95, de la Suprema Corte de Justicia, la 327-98, de Carrera Judicial, más la 28-11, que crea el Consejo del Poder Judicial.

Además, unificará la 821-27, de Organización Judicial, que tiene más de un siglo de haber sido aprobada.

“Esas cuatro leyes las vamos a resumir en un solo proyecto, que hará más sólido y eficiente al Poder Judicial de nuestro país”, dijo de los Santos.

Asimismo, garantizó que las labores legislativas del Senado continuarán enfocadas en robustecer y aprobar proyectos importantes como la Ley de Protección a Víctimas y Testigos.

“En los últimos años la vida de las personas que declaran en los tribunales se ha visto amenazada, y, en los peores casos, han sido asesinadas”, recordó el representante de la provincia Juan Sánchez Ramírez.

El congresista habló durante una entrevista en el programa Uno+Uno, que se transmite por Teleantillas, canales 2 y 10 del Grupo Corripio.